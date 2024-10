- Csak kilengések ne legyenek az árfolyamban

kormányinfó;

2024-10-16 12:27:00 CEST

Az MFor a forintárfolyamról érdeklődött. Lesz-e teendője ezzel az Orbán-kormánynak, a jelenlegi vagy a leendő jegybanki vezetésnek ezzel? - kérdezte a portál. Árfolyam és kamatügyben az MNB az illetékes, a kabinetnek az a legfontosabb, hogy nagy kilengések ne legyenek az árfolyamban. Azt remélem, hogy a 400 forintos euró hosszú távon nem marad velünk, én most még az erősödés lehetőségét is látom - mondta Gulyás. A miniszter nem árulta el, milyen árfolyambecsléssel készül a következő költségvetés, ezt a prognózist majd november környékén állítják fel. A megszorítások lehetőségét visszautasította a jövő évre, de arra, hogy az állam saját magán takarékoskodik - utalva a beruházásokra -, eddig is lehetett és ezután is kell számítani.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter nemrég azt közölte, hogy a helyi iparűzési adó (hipa) egy részét a járási fejlesztési alapokba irányítják. Gulyás Gergely elmondta: az Orbán-kormány és a települések többsége is támogatja a célt, hogy regionálisan, elővárosokban és járási szinten is lehessen felhasználni az iparűzési adónövekmény egy részét.