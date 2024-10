- Hétköznapi embereként szólaltatta meg az M1 a saját munkatársát, kapott is egy gyors dicséretet az Orbán-kormány új lakástámogatási programja

Kvázi a saját munkatársát, az MTVA-nak városi riportokat készítő Zalaegerszegi Televízió operatőrét interjúvolta meg kedd este hétköznapi emberként az M1 Híradó – hívja fel a figyelmet a 444.

Az operatőrnek az Orbán-kormány új lakástámogatási programjáról kellett beszélnie, amelyről azt mondta:

– Mindenféle segítség az jó segítség nekünk is, hiszen a párommal most éppen egy albérletben lakunk, és szeretnénk elindítani a saját életünket most már nagybetűsen.