- Rendőrség vizsgálhatja, valódi-e az a református zsinati határozat, amelyik Balog Zoltánt csak intésben részesítette lemondatás helyett

2024-10-16 18:28:00 CEST

Okirat-hamisítás miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az a korábban elbocsátott kántor, aki a Magyarországi Református Egyház másik tagjával panaszt nyújtott be az egyházi zsinati bíróságához Balog Zoltán dunamelléki református püspök elmarasztalásáért és a tisztségétől való megfosztásáért - tudta meg a hvg.hu.

Vargha Anikó és Kónya Levente állítása szerint a panasz elbírálásáról szóló döntésen egy olyan ember aláírása is szerepelt, aki valójában nem is látta a papírt. A kifogásolt határozatban a zsinati bíróság elnöksége Balog Zoltánt végül csak intésben részesítette az elnöki kegyelmi botrányban játszott szerepe miatt. (Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetője volt az, aki rávette Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy adjon kegyelmet Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesének – a szerk.) Vargha Anikó a többi között azzal támasztotta alá feljelentését, hogy a döntést aláíró két személy közül egyik sem tartózkodott Budapesten április 24-én, mert előző nap Balatonszárszóra utaztak, ahol másnap reggel kezdődött a zsinat ülése. További gyanús körülmény, hogy az egyik aláíró is elismerte a benyújtóknak, hogy április 24-én nem volt olyan ülés, ahol az ügyben döntöttek, ráadásul az egyik aláíró sem a panaszt, sem az állítólag általa aláírt határozatot nem látta.

A panasz április 23-án érkezett meg a zsinati hivatalba, a rá adott választ pedig július 3-án küldték ki. A döntésről szóló dokumentumon viszont budapesti keltezés és április 24-i időpont szerepelt, vagyis hivatalosan mindössze egy nap alatt megszületett a döntés, majd egy hónapot vártak a kézbesítéssel.

A portál kereste az ügyben a református egyházat, de válasz a cikk megjelenésig nem érkezett.