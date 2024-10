- Olaszország támogatja, Spanyolország ellenzi az Albániában létesítendő menekülttáborokat

Spanyolország;menekültek;Olaszország;Albánia;

2024-10-16 22:41:00 CEST

A madridi kormány ellenzi, hogy menekültügyi központokat hozzanak létre harmadik országokban az Európai Unió területéről áthelyezett illegális bevándorlók számára - derült ki a kabinet tagjainak elmúlt napokban tett nyilatkozataiból, amelyekben az Európai Bizottság elnökének javaslatára reagáltak.

Yolanda Díaz miniszterelnök-helyettes – írja az MTI – olyan migrációs politika mellett érvelt, amelynek védenie kell a nemzetközi törvényeket és az emberi jogokat. Hangsúlyozta, Spanyolország továbbra is a szabályozott és biztonságos migrációs útvonalak kialakításáért dolgozik, együttműködve a kibocsátó és tranzitországokkal az embercsempész maffiák ellen. Párhuzamot vont Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslata és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök terve között, megjegyezve, hogy utóbbi alapvetően a nemzetközi törvények és az emberi jogok kirívó megsértése, ezért azt teljes mértékben elutasítja.

Az olasz és az albán kormány közötti megállapodás alapján Albánia befogadótáborokat nyitott az olasz parti őrség által nemzetközi vizeken felvett illegális bevándorlók számára.

Pilar Alegría spanyol kormányszóvivő a madridi kormány keddi ülését követően újságírói kérdésre felidézte: Spanyolország már korábban is bírálta a probléma ilyen megközelítését. Mint mondta, a kabinet továbbra is az uniós migrációs paktum humanitárius és támogató alkalmazását képviseli, amely egyensúlyt keres felelősség és a szolidaritás között. Sürgette, hogy a megállapodást mielőbb ültessék át a gyakorlatba is.

Ehhez képest a római kormány szerint az Albániában létesített olasz migránsközpontok hosszú távon csökkentik a bevándorlók elsődleges befogadására fordított költségeket. Matteo Piantedosi belügyminiszter szerdán a római parlamentben azt mondta, számítások szerint a Shengjinben és Gjaderben megnyitott táborok működtetése évi 134 millió euróba kerül az olasz költségvetésnek. Olyan befektetésről van szó, amely hosszú távon jelentősen csökkenti majd az érkezésekor Olaszországban nyújtott, úgynevezett elsődleges ellátás költségeit, amely az olasz államnak évi 1,7 milliárd euró kiadást jelent - vélekedett.

A politikus egyedülállónak nevezte az albániai táborokat, amelyek egyszerre szolgálnak érkezési regisztrációs központként, visszatartási pontként a menedékkérelmek gyorsított elbírálása alatt és kiutasítási központként. A táborok területén börtönt is kialakítottak a veszélyes vagy bűncselekményt elkövetők számára - magyarázta a tárcavezető. Hozzátette, az albániai táborok az illegális migrációval szembeni fellépést szolgálják az alapvető emberi jogok megsértése nélkül.