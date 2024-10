- Fekete-Győr András átadja Cseh Katalinnak a mandátumát

mandátum;Momentum;Fekete-Győr András;Cseh Katalin;

2024-10-17 11:59:00 CEST

„A rendszerváltás óta eltelt időszak első politikai elítéltjévé váltam. Bár megtehetném, nem élek a parlamenti visszadelegálás lehetőségével, mandátumomat átadom Cseh Katalinnak. Én magam az Indítsuk be Magyarországot pártalapítvány elnökeként folytatom a küzdelmet egy új rendszerváltásért” – jelentette be Fekete-Győr András a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében felidézte, csütörtök délelőtt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság, mert 2018-ban füstgyertyával tiltakozott a rabszolgatörvény-ellenes tüntetéseken a hatalom ellen.

„Bár senkinek nem okoztam sem sérülést, sem anyagi kárt, ez a Fidesz által leuralt Fővárosi Ítélőtáblát nem érdekelte”

– fogalmazott.

Az ítéletet úgy értékelte: „egy újabb lépést tettünk az 50-es évek Magyarországa felé. Ma már nem kell nagyítóval keresni a párhuzamokat: 2024-ben a hatalom újra egyértelműen orosz érdekeket szolgál, Szuverenitásvédelmi Hivatal néven újraélesztette az ÁVH-t – aminek nem mellesleg a frissen kinevezett egyik vezetője volt III/III-as ügynök. A Pegasus-botrány óta tudjuk, hogy a megfigyelések is az Orbán-rezsim mindennapjainak részei. A mai nappal pedig elmondhatjuk: újra vannak politikai elítéltek is hazánkban. Olyan ugyanis a rendszerváltozás óta nem fordult elő Magyarországon, hogy egy országgyűlési képviselőt azért ítéljenek el bűncselekmény elkövetéséért, mert a hatalommal szemben tüntetett.” Fekete-Győr András hozzátette, az ítélet egyben azt is jelenti, hogy az első országgyűlési képviselő lesz, akit megfosztanak a parlamenti mandátumától.

„A jogszabályok alapján van arra lehetőség, hogy a megfosztási eljárást követően a Momentum visszadelegáljon az Országgyűlésbe” – írta az ellenzéki párt volt elnöke, és közölte, hogy az erről szóló döntést a Momentum vezetése az elmúlt hónapokban egyhangúlag meghozta.

Arról, hogy a Momentum pártalapítványának, az Indítsuk be Magyarországot alapítványnak az elnökeként folytatja, úgy fogalmazott: „bizonyára dörzsöli már a tenyerét a Rogán-művek, hogy a következő hónapokban lejárató anyagok százaiban támadhatják a pozíciójához ragaszkodó képviselőt, és az elítéltet támogató politikai közösséget. Bizonyára Kövér elvtárs bajsza is remeg már a gyönyörűségtől, amikor arra gondol, hány hónapig akadályozhatja majd meg az eskütételt az Országgyűlésben, ahogyan azt Hadházy Ákossal is tette annak idején. Ezt az örömöt nem fogom megadni nekik. Más utat választok. A politikának nem a pozíciókról kell szólnia, hanem a cselekvésről. Nem a pozíciók a fontosak, hanem az ügy, amiért küzdünk.”