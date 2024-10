- Az Orbán-féle EP-frakció vezetője találkozott Volodimir Zelenszkijjel, támogatásáról biztosította Ukrajnát Oroszországgal szemben

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;Patrióták Európáért;

2024-10-17 21:17:00 CEST

Az európai parlamenti frakciók vezetőivel találkozott csütörtökön az Európai Parlamentben Volodimir Zelenszkij. A politikust az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola hívta meg - derül ki a Politico cikkéből.

Köztük volt az Orbán Viktor által útnak indított EP-frakció, a főleg szélsőjobboldali pártokat tömörítő Patrióták Európáért (PfE) frakcióvezetője is. Jordan Bardella, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés politikusa a találkozásról az X-en is posztolt. Mint írta, Ukrajna az orosz megszállás kezdete óta területi egységéért és népének szabadságáért küzd. Támogatásáról biztosította Ukrajnát, azt azonban nem, hogy Franciaország esetleg nagy hatótávolságú fegyvereket vagy katonai egységeket küldjön az orosz támadás alatt álló kelet-európai országnak. Bardellának egyébként nem ez volt az első nyilatkozata, amiben kifejezte támogatását. Már korábban is „az orosz imperializmus” veszélyéről beszélt.

Ukrajna támogatása egyébként nagy szó attól a Jordan Bardellától, akinek a mentora, Marine Le Pen 2014-ben hitelt vett fel egy orosz banktól. Ezt a pénzt a francia politikus csak 2023-ban fizette vissza, körülbelül ugyanakkor, amikor a Mészáros-féle egykori MKB-nak is.

Csütörtökön egyébként a nyolc EP-frakcióból hat – az EPP, az S&D, a PfR, az ECR, a Renew Europe és a Zöldek – EP-frakcióvezetője találkozott Voldimir Zelenszkijjel, csak a Baloldal és a Mi Hazánk Mozgalommal a soraiban megalakult ESN nem volt hajlandó tiszteletét tenni.