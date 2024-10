- A Kúria igazat adott egy anyának, megerősítette, hogy a szülő nők lelki egészsége is fontos

Kúria;TASZ;császármetszés;gyerekszülés;

2024-10-19 06:45:00 CEST

Mónika öt éve hozta világra a kislányát. Már a műtőasztalon feküdt, és akkor is csak véletlenül tudta meg, hogy el fogják altatni. A döntésnek volt orvosi oka, egy korábbi betegség miatt kockázatos lett volna a helyi érzéstelenítés. De azzal, hogy erről nem tájékoztatták megfelelően, úgy, hogy vissza is tudjon kérdezni, és legyen ideje felkészülni, komoly traumát okoztak neki.

Mónika emiatt először a kórháznál tett panaszt, de mivel ezt lesöpörték az asztalról, a TASZ segítségével bíróságra vitte az ügyet. Az ügy azért került a Kúriára, mert a kórház nem fogadta el a jogerős ítéletet, amelyben a Fővárosi Ítélőtábla már kimondta, hogy a kórház megsértette a nő tájékoztatáshoz való jogát.

Végül a Kúria is kimondta, hogy a nem megfelelő tájékoztatással a kórház megsértette az aszzony lelki egészséghez fűződő személyiségi jogát, és 100 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte az intézményt. – Ez az ügy azért fontos, mert a Kúria is megerősítette, hogy a kismamáknak akkor is joguk van a megfelelő tájékoztatáshoz, ha egy beavatkozás elkerülhetetlen és az nem utasítható vissza - emelte ki Bodrogi Bea, a TASZ ügyvédje.