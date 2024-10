- Húsz év után visszatért a Frasier, az új szereplők között pedig van olyan, akinek minden megszólalása garancia a röhögésre

sorozat;SkyShowtime;Fraiser;

A tavalyi év nagy híre volt, hogy mintegy húsz év kihagyás után tért vissza a képernyőre dr. Fraiser, azaz Kelsey Grammer neurotikus pszichológusa. Míg a „dumagépnek” annak idején a beteg apjával, lüke öccsével, a bejárónővel és Eddie kutyával kellett megküzdenie, a húsz év kihagyás után visszatérő sikerszéria nem hanyagolta az eredeti formulát, csak lépett egy generációt. Frasier most már afféle komolykodó családfő, aki meg akar tanulni felelősséget vállalni – de nem kell aggódni, nem megy neki nagyon könnyen. Az új sztori: Frasier apja halála után a fiával szeretne új kapcsolatot kialakítani, illetve megfejteni, miért hagyta ott az egyetemet és lett tűzoltó, ezért a közelébe költözik – konkrétan megveszi az egész bérházat. Mert, ugye egy híres médiaszemélyiség nagyon gazdag, hiába szeretne csak ember lenni. Így az új Frasier sokkal emberibb lett, mint a két előzmény széria, a Cheers és a régi Frasier.

A show annak idején egyben a sitcom aranykorát is jelentette, azaz körülbelül félórás részek követték egymást helyzet- és jellemkomikum jelenetekkel, melyeket a híres nevetőgép segített – ez a része nem változott. És míg talán furcsán erőltetettnek tűnik ez a forma manapság, tulajdonképpen könnyű megszokni. Na lám, nem minden rossz, ami ma már éppen nem divatos. Talán ennek a gondolatnak is tudható be, hogy az első évad Frasier karakterének – kedves hülyeségeinek – az avíttságát tette meg fő humorforrásnak, így a helyzetkomikum kárára inkább a jelleméből fakadtak a poénok. Joggal lehetett állítani, hogy az új figurák csak hangulatfestő elemek, mely persze durva és talán jogtalan kritika is volt, hiszen adott volt egy főszereplő, akit mindenki ismer és számos új jövevény.

Ezt a helyzetet igyekszik orvosolni – sok sikerrel – a második évad, mely immár kellő hangsúlyt fektet a teljes társulatra. Így lassan körvonalazódik, hogy a két fiatal Crane, Frasier fia, Freddy (Jack Cutmore-Scott) és unokaöccse, David (Anders Keith) hordozza magában a családi genetikát. Persze, egyikük sem akkora különc, mint az immár szenior hős, de pont ők azok, akik miatt a dumagép fiatal tud és akar maradni. És vállalom, még ha az ősrajongók meg is köveznek: Fraiser a folytatásban vissza nem térő testvére (a Nilest alakító David Hyde Pierce passzolta a lehetőséget) helyett kitalált angol semmirekellő és piás professzor, Alan (Nicolas Lyndhurst) minden megszólalása garancia a röhögésre. Méghozzá a lesajnáló kacajra, mert nála minzantrópabb, semmirekellőbb értelmiségit talán nem is láttunk. De ami még ennél is fontosabb, hogy – korunknak megfelelően – sokkal nagyobb szerephez jutnak a nők. Nem, mintha eddig nem lettek volna jelen, csak éppen most már sokkal több figyelmet és kedvességet kapnak. Még magától Frasiertől is.

A sorozat két színésze, Toks Olagundoye és Anders Keith exkluzív interjút adott a Népszavának.

