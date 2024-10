- Erdély tündökletes világa

színház;irodalom;Tamási Áron;

2024-10-18 19:25:00 CEST

A Szülőföldem, valamint a Bölcső és bagoly Tamási Áron két kevéssé ismert regénye. Előbbi az író hazalátogatásáról és úti élményeiről, utóbbi főként a gyerek- és fiatalkoráról szól. Kilyén Ilka színművész és lánya, Ritziu Ilka Krisztina színész, énekes, táncos e két mű alapján állította össze Tündökletes világ című előadását, mintegy köszönetképpen, ugyanis 2021-ben a Tamási Áron Közalapítvány a jeles székely íróról elnevezett díjjal tüntette ki őket. – Azok az örök érvényű emberi értékek, amelyeket a Bölcső és bagoly című művében, a gyermekkori emlékeivel kapcsolatosan megfogalmaz Tamási Áron, a XXI. századi emberek számára is tündökletesen világító utat mutatnak. Az előadás nagyobb részben e műre támaszkodik. Mivel az író farkaslaki éveit eleveníti fel – és Farkaslaka Udvarhelyszékhez tartozik –, adott volt, hogy arra kérjem partneremet, lányomat, ebből a népdalkincsből válasszon dalokat. Az eljátszott történeteknek megfelelően tréfás, altató, szerelmes és katonadalok hangzanak el – mondta el lapunknak Kilyén Ilka.Az udvarhelyszéki gyűjtésből Ritziu Ilka Krisztina szívéhez A Kis-Küküllő mellett egy szép drága madár lakik kezdetű dal áll a legközelebb, mert „lírai szövege van, s mert dallamában archaikus, ereszkedő típusú, amely a népdalkincsünk régebbi vonulatára jellemző és a dallamvezetésében van valami furfang, valami varázslat.”

Néhány évtizede Tamási Áron Székelyföldön sem volt az irodalomórák megkerülhetetlen alakja – Az én generációm már nem tanult Tamásit az iskolában. Természetesen az irodalomtanár említette, hogy létezett, meg, hogy erdélyi, Farkaslakán született és a nagy Ábel-trilógiáról is hallottunk, de az osztályomból senki sem olvasta – mesélte Ritziu Ilku Krisztina. Joggal merülhet fel a kérdés: mennyire időszerű Tamási Áron öröksége? – Bár réges-régi történeteket játszunk el, hitelességük, csodálatos költői nyelvezetük lebilincselő, mondanivalójuk meglepően aktuális. Cseppet sem veszített értékéből e két mű. Öröm ezeket a szép és igaz emberi pillanatokat így, együtt eljátszani. Ennél nagyobb elégtételt édesanya nem is kívánhat magának – válaszolta Kilyén Ilka. S hogy mi a két regény legfőbb üzenete, mondanivalója Ritziu Ilku Krisztina számára? „A szülőföld iránti szeretet és a munkára való nevelés hasznossága.”

A Szülőföldem című regényben olvasható az a jelenet is, amelyben egy segesvári pincér épp csak belesúgja Tamási Áron fülébe a magyar szót. – Sok a baráti, emberi gesztus, és sok a provokatív, konfliktusos pillanat is – mesélte Kilyén Ilka arról, ma milyen a magyarok és a románok közötti együttélés Székelyföldön. – A barátságra barátsággal, az emberségre emberséggel adott válasz, a provokációk, a konfliktusok nyugodtsággal, türelemmel kezelése, a párbeszéd adja a kapcsolatok minőségét. És ez nemcsak a politikusok dolga, hanem az egyes polgároké is – fogalmazott a színművész.

Infó: Tündökletes világ. Összeállítás Tamási Áron Szülőföldem, valamint Bölcső és bagoly című írásaiból, udvarhelyszéki népdalokkal. 2024. október 19., 18 óra, Déryné Rendezvényház (Jászberény, Lehel vezér tér 33.) Jegyvásárlás: a lehelfilmszinhaz.hu felületén keresztül és a Lehel Film-Színház (Jászberény, Fürdő u. 3.) jegypénztárában