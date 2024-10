- Védett sávval és cipzár-elvvel jön az új KRESZ, „Idős a volánnál” matricát lehet majd tenni az autókra

Magyarország;KRESZ-módosítás;autóvezetés;

2024-10-18 18:51:00 CEST

Nemcsak a kezdő vezetők jelezhetik a közlekedés többi résztvevője számára, hogy több türelmet igényelnek, hanem az idősebb vezetők is - írja egy, az Építési és Közlekedési Minisztérium által szervezett háttérbeszélgetésre hivatkozva a 24.hu.

Az eseményen a munkában résztvevő szakértők ismertettek több újdonságot is. A „T” betű helyett az „Idős a volánnál” feliratú matricát lehetne kitenni az autókra. Konkrét terv még nincs, hogyan is nézzen ki a matrica, de az elképzelések szerint a veszélyjelző táblákra hajazó piros háromszög alakú matricák lehetnek majd, már amennyiben elfogadják a javaslatot. Kihelyezése nem kötelező, hanem önkéntes volna.

Emellett bevezetnék a cipzár-elvet a megszűnő sávoknál a haladás folyamatossága és a megállóból elinduló autóbuszok kiállása segítése érdekében. Mindez azt jelentené, hogy le kell mondani az elsőbbségről a járművével kiálló autóbuszsofőr és az elfogyó sávban haladó autós javára, akinek azonban meg kell győződnie, hogy ténylegesen megkapta-e az elsőbbséget.

Létrejönne a védett sáv fogalma is, amely az út jobb szélétől nagyjából egy méteres térrészt jelentené, amennyiben nincs busz-, vagy kerékpársáv. Itt lehetne számítani a kerékpárosokra, gyalogosokra, rolleresekre. Az ide történő be-ki haladás az elsőbbségadás és irányjelzés szempontjából sávváltással esik egy tekintet alá.

A sebességhatárok tekintetében lényegében minden maradna a régiben két apró változás kivételével: a nehézgépjárművek 80 kilométer per órás helyett 90 kilométer per órás sebességgel hajthatnának lakott területen kívül. A mezőgazdasági vontatók esetében 60 km/h lenne lakott területen kívül a sebesség felső határa az eddigi 40 kilométer per órás sebesség helyett.