civil beszéd;

2024-10-19 06:00:00 CEST

Olvasták Rejtőtől a „Három testőr Afrikában”-t? Ne hagyják ki! A három testőr - ez esetben Csülök, Tuskó Hopkins és Senki Alfonz - afrikai kalandjaik során megismerkednek hatalmas panamázásokkal, álcázott politikai játszmákkal.

Ha erre momentán nincs idejük, fogalmam sincs, hogy fognak eligazodni kormányunk külpolitikájában, Afrika iránt megélénkült érdeklődésében. Szóval vessenek magukra! Főnökeink új szereposztásban adják elő a Három testőrt Afrikában. Most Orbán, Szíjjártó és Putyin (árnyéka) alkotják a triót. Ne tessék az afrikai felsorolásból Orbán Gáspárt hiányolni, ő csak (lehet, akaratlan) statiszta. A csádi kaland nem neki szóló atyai ajándék. Sokkal nagyobb játszmáról van szó: Oroszország afrikai nyomulásának készséges magyar segítéséről.

Az új három testőr fele annyira sem jópofa és rokonszenves, mint a régiek, de ők sem riadnak vissza némi alakoskodástól, esetleg törvénytelenségtől. Jobban mondva, a magyar kormánynak semmi szüksége sincs törvényt szegni: ők egyszerűen megváltoztatják a törvényeket, és passz. Most a honvédelmi törvényt, hogy az Országgyűlésnek minél kevesebb beleszólása legyen, hova zavarják, és miért szerencsétlen katonáinkat.

Nincs is ebben semmi rossz, hiszen Rejtő három testőre is katona volt: légionáriusok. Aztán a parlamentnek lövése se volt arról, hová miért mennek, nem igaz? A maiak is megismerkedhetnek majd Afrikában politikai játszmákkal (csak éppen szereplőként, és nem szerzőként), korrupcióval és panamákkal is. Bár olyat itthon is láthatnak, nem kell azért olyan messzire menni. Pláne, hogy arrafelé elég nagy a forróság, akár az időjárást, akár a veszélyhelyzetet tekintjük. De hát egy újabb baráti szívesség Putyinéknek már eddig is sokat megért. Nekik. Főleg, hogy kormánytagjaink nem a maguk életét, csak az ország jövőjét kockáztatják, nem nagy ügy.

Azt nem tudnám megmondani, a Rejtő-regényben most ki kinek a szerepét ölti fel. Nem is illene hozzájuk pásszítani őket, hiszen Senki Alfonzot pl. „a világ minden országából örök időkre kiutasították”. A mi főhőseinket legfeljebb kiutálják, az mégis más. Tuskó Hopkins Rejtő leírása szerint tömzsi, csámpás és vörös orrú. Hát fogom én itt a fizikai adottságokat vizslatni?! Nem fogom. Magamtól már az „Utazás a sliccek körül” c. új Karinthy-átiratnak sem szerettem volna az olvasója lenni, de hát ránk tukmálták. Karinthy egykoron a koponyája körül utazott. Az új átirat nem annyira a fejekre koncentrált. Kinek meddig terjed a szemhatára, ugyebár.

Tuskó Hopkins örökbecsű mondása viszont az új testőrök világára is igaz lehet: „Vasárnap ne lopj, mert hat nap mindenre elegendő.”

Szíjjártó és Orbán, a háttérben Putyinnal, nem is direkt lopási szándékkal járja Afrikát. Oroszország nagyhatalmi terjeszkedéséről van szó, új befolyási övezetek szerzéséről. Konkrétabban az orosz-ukrán háború kiterjesztéséről, divatos szóval „proxi” helyszínéről. Ahol mi természetesen az orosz törekvés segítőjeként, kiegészítőjeként, általában „véletlenül” velük egy időben jelenünk meg.

Hogy ez hogyan egyeztethető össze NATO-tagságunkkal? Most tetszettek lejönni a falvédőről, vagy mi?! Egy ideje már nemcsak az Unióval vagyunk faséban, hanem a NATO-tól is igyekszünk távolságot tartani. Az ember legyen következetes: ne kivételezzen egyik szövetségesével sem. A Terror Háza kutatási igazgatója, a rendszer egyik felkészült és okos ideológusa világosan ki is mondta: „Nem jó blokkban vagyunk, az értékrendszerünk szerint az észak-atlanti blokk nem a mi blokkunk.”

Hogy mi lesz a vége, az még nem látszik. De már az eleje is baljós. Afrikában orosz részről a dolog úgy zajlik, hogy a régi gyarmatosítókat nyilván nem túlzottan kedvelő, ezer bajjal küzdő országok hajlamosak új támaszt keresni. Putyinék különösen szívesen segítik a hatalomra az oroszbarátnak ígérkező katonai juntákat. Bővítik a diplomáciai kapcsolatokat: nemcsak mi, ők is nagykövetséget nyitnak Csádban, Szíjjártó azonnal hasonlóba kezd Egyenlítői Guineában, amint az oroszok is megjelennek ott. Legális és illegális gazdasági nexusokat építenek: Burkina Fasoban atomerőművet is. A katonai jelenlétet a szép emlékű Wagner csoportból szervezett ú.n. „Afrika Hadtest” biztosítja. Miután lázadó vezérüket, Prigozsint eltüntették, zsoldosaikkal az orosz hadügy kötött szerződést. Ők már vígan kereskedhetnek akár kokainnal is, beállhatnak az aktuális puccsok mögé. A bevételből fegyvereket szereznek, amelyek aztán az ukrán frontra jutnak. Ahol a volt wágneresek személyesen is besegítenek.

„Moszkva feltartóztathatatlanul csúszik be, mint valami kígyó”, a kiszemelt afrikai országokba- írja egy nemzetközi elemző csoport.

Mi meg, mint kisebb csúszómászó, utána. Olykor előtte, helyette is. Száheli blokknak a Szaharától délre fekvő országokat: Malit, Nigert, Burkina Fasót nevezik. itt már megvetették a lábukat, de Csád még hiányzott a környező országok közül. Sebaj. „Hungary helps” - Magyarország segít.

A Három testőr Afrikában egyik híres poénja a mulatón álló felirat: „Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan”.

Így ne járjunk mi is az oroszokkal és Afrikával..

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.