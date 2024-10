- A bakfitty hete

hazugságvizsgáló;

2024-10-19 06:00:00 CEST

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban, azzal kapcsolatban, hogy a Manfred Weber vezette Európai Néppárt az ő távozását sürgette), „bakfitty, mondaná egy Petőfi-vers 1848-49-ből: nehogy már a németek mondják meg, hogy mi legyen Magyarországon”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Petőfi nem bakfittyet mondott a németeknek, hanem azt, hogy „foglalod a kurvanyádat, / de nem ám a mi hazánkat!”, és nem a németeknek mondta, hanem az osztrákoknak, akikkel 1848-ban nem egyenrangú, hanem alávetett félként állt szemben Magyarország. Az Európai Unióban azonban senki nem akarhat és nem is tud elfoglalni egy másik tagországot, de még azt sem mondhatják meg – pláne nem egy parlamenti frakció –, hogy mi legyen Magyarországon. A frakció nem döntéshozó és végrehajtó testület, és csak politikai üzeneteket fogalmazhat meg. De azokat minden további nélkül, elvégre Orbán Viktor is pontosan ezt teszi: minden áldott nap megmondja, mit tegyen az EU és mit ne, sőt egyes pártokat még magyar kölcsönökkel is segített a választási kampányokban. Egy francia vagy spanyol Petőfinek ez akár jó alkalom lehetne egy indulatos költői kirohanásra.

Azt is állította Orbán (ugyanott, az ukrajnai háborúról beszélve), hogy „a jó ötlet az, hogy ne harcoljunk, a jó ötlet az, hogy kössünk békét”.

Ezzel szemben a tény az, hogy békét a harcok után szoktak kötni a felek. Aki nem harcol, az megadja magát. Nem mindegy.

Azt állította továbbá a miniszterelnök (szintén a rádióban), hogy „ma Európában mindenki a migráció ellen van”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nincs mindenki a migráció ellen, sőt ez a probléma az európai polgárok számára nem is tartozik a legfontosabbak közé – ahogy azt az Eurobarometer legfrissebb, az uniós választások után készült felmérése mutatja. A migráció ugyanis csak az ötödik számú kérdés volt a választók szemében, és a sorban megelőzte a megélhetés, a gazdasági helyzet, a nemzetközi helyzet és biztonság, illetve a jogállamiság és a demokrácia helyzete miatti aggodalom. Figyelem, Miniszterelnök Úr! Ezek szerint még a jogállamiság is jelentősebb kérdés az európaiak számára, mint a migráció. Újratervezés?

Azt állította ezen kívül Orbán (ugyancsak a Kossuthon, az őt és kormányát ért brüsszeli kritikák kapcsán), hogy „a legnagyobb baj velünk az, hogy sikeresek vagyunk”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem sikeresek, mert az ország az elmúlt 14 évben nemhogy feljebb jutott volna az uniós fejlettségi rangsorban, de többnyire lejjebb csúszott, és most már a románokkal szemben is több szempontból vesztésre állunk, a demokrácia és a jogállam szétveréséről, a szövetségeseinkkel való állandó konfliktusokról most nem is beszélve. Szóval van baj éppen elég, és még a bajok okozóját is elég könnyen be lehet azonosítani. Megnevezzem?

Azt állította Deutsch Tamás, a Fidesz európai képviselője (Facebook oldalán), hogy Magyar Péter „beengedné a migránsokat, csatlakozna a háborút pénzzel és fegyverrel támogatókhoz, eltörölné a rezsicsökkentést, a multik által fizetett adókat, és elvenné a 13- havi nyugdíjat. Ennyi”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem. Ennyi

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.