- Fantom alkalmazottakkal csaltak ki százmilliókat több budapesti kórháztól, egy HR-vezető jachtot vett

2024-10-18 21:45:00 CEST

Egy meglehetősen szövevényes ügyben fejezte be be a nyomozást a rendőrség nemrégiben - derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken közzétett tájékoztatásból.

Az ügy előzményei 2022 májusára nyúlnak vissza. Ekkor egy meg nem nevezett fővárosi kórház főigazgatójának feljelentése nyomán kiderült, hogy az intézmény egyik vezető beosztású humánpolitikai munkatársa az előző évben húsz olyan személyt rögzített munkavállalóként, akik sohasem dolgoztak a kórházban. A fiktív alkalmazottak valódi bankszámláira 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak.

Ám itt nem állt meg a történet: a nyomozók azt is feltárták, hogy a nő előző munkahelyét is hasonló módszerrel károsította meg. Ott egyik beosztottja segítségével ugyancsak kamu munkavállalókat rögzített a rendszerben, ami után 332 millió forintot utalt át 2016 és 2021 között. A fiktív alkalmazottaknak különféle dokumentumokat is hamisított. Az utalásokhoz szükséges bankszámlák nyitását strómanokon keresztül a vezető beosztású HR-es nő férje és egy másik férfi intézte. A számlatulajdonosok tudatában voltak, hogy bűncselekményben segédkeznek, amiért többször anyagi ellenszolgáltatást kaptak. A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.

A négy szervezőt bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt hallgatták ki, a HR-es nőt ezen felül pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják. Férje ellen ugyancsak pénzmosás a gyanú. A rendőrök a hamis iratok mellett két autót, négymillió forintot és egy jachtot is lefoglaltak. Valamennyi gyanúsított szabadlábon védekezik.

A budapesti rendőrök minden szükséges eljárási cselekményt elvégeztek, az ügy iratait pedig megküldték az ügyészségre.