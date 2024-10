- Őrizetbe vettek egy líbiai férfit, aki gyaníthatóan merényletre készült Izrael berlini nagykövetsége ellen

Németország;merénylet;Izrael;gyanú;nagykövetség;

2024-10-20 12:56:00 CEST

Őrizetbe vettek Berlinben egy líbiai férfit, aki gyaníthatóan terrormerényletet tervezett az izraeli nagykövetség ellen. Marco Buschmann német igazságügyi miniszter ezt ismertetve közölte vasárnap azt is, hogy az izraeli intézmények védelme az ország legfontosabb biztonsági feladatai közé tartozik.

A líbiai férfit, Omar A.-t a rendőrség gyanúja szerint kapcsolatban áll az Iszlám Állam terrorszervezettel, de merénylettervéről a hatóságok egyelőre nem sokat tudnak saját bevallásuk szerint, csak annyit, hogy lőfegyverrel akart támadni. A gyanúsítottat szombaton vették őrizetbe Berlin Bernau nevű peremkerületében. Hétfőn szövetségi vizsgálóbíró elé állítják, és a bíró eldönti, hogy továbbra is őrizetben kell-e tartani. A Bild értesülése szerint egy külföldi hírszerző szolgálat figyelmeztette Németországot a veszélyre. A német terrorelhárítók Sankt Augustin városban is rajtaütést hajtottak végre egy lakásban az üggyel kapcsolatban.

A németországi izraeli intézmények védelme különösen fontos ezekben az időkben, amikor az Izraellel szembeni fanatikus gyűlölet és az antiszemitizmus egyre súlyosabb a világban, és az iszlám terrorizmus folyamatosan talál új támogatókat - jelentette ki az igazságügyi miniszter.