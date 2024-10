- Törvényjavaslattal akarja elérni a DK, hogy nyilvánosság elé tárják Kónya Endre elnöki kegyelmi ügyének a dokumentumait

Kálmán Olga;DK;Kónya Endre;

2024-10-20 14:41:00 CEST

A Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésben, hogy legyenek nyilvánosak a köztársasági elnök kegyelmi határozatai - jelentette be Kálmán Olga, a párt frakciószóvivője jelentette be.

A DK azt követően állt ezzel elő, hogy a Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztérium másodfokon is megtagadta a Kónya Endre kegyelméről szóló dokumentumok kiadását, arra hivatkozva, hogy azok „bűnügyi személyes adatokat” tartalmaznak, amelyek nem nyilvánosak. Ezzel a DK szerint a tárca egy olyan ember jogait védi, aki éveken keresztül vett részt gyerekek bántalmazásában.

„Hol volt a minisztérium akkor, amikor már évekkel korábban jelezték az ott dolgozók, hogy mi történik bent? Hol volt akkor, amikor ezeket a gyerekeket kellett volna megvédeni? Tartozunk annyival minden jóérzésű embernek, és leginkább a bicskei áldozatoknak, hogy kiderítjük az igazságot az Orbán-rendszer elmúlt 14 évének legszégyenletesebb ügyében” - írta Kálmán Olga, aki szerint a tárca valójában azért titkolózhat, hogy ne derüljön ki, „Varga Judit volt igazságügyi miniszter valójában Orbán Viktor utasítására jegyezte ellen a bukott köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmi határozatát” Kónya Endre ügyében.