- Megszólalt a MÁV-vezér a hétfői kisiklásról, senki nem sérült meg, a mozdonyvezető észlelte a pályahibát, ennek megfelelően cselekedett

MÁV;Keleti pályaudvar;vasúti közlekedés;kisiklás;

2024-10-21 10:50:00 CEST

Hétfő hajnalban, a Keleti pályaudvaron egy alacsony sebességgel haladó mozdony egy tengellyel kisiklott a pályáról – erősítette meg az erről szóló híreket Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán. Hozzátette, a jármű szerelvényvonat volt, így utast nem szállított, sőt a közelében sem tartózkodott. Senki nem sérült meg, a mozdonyvezető sem, aki észlelte a pályahibát és ennek megfelelően cselekedett.

„A baleset kapcsán érthetően jut eszébe mindenkinek az augusztusi, jóval súlyosabb siklásos baleset, amely szintén a Keleti pályaudvarnál történt. A két esetnek azonban műszaki értelemben nincs köze egymáshoz, hiszen az akkori balesetért felelős csavarokat azóta minden indokolt helyen átvizsgáltuk és az állapotuktól függetlenül, pusztán a koruk alapján cseréltük” – jegyezte meg a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt kiemelte, a jelenlegi baleset okait alaposabb vizsgálatnak kell tisztáznia, de az már látszik, hogy más áll a hátterében, egy csúcssín tört el.

„Az utasnak azonban nem is ez a fontos, hanem az, hogy biztonságban és a tervezett időben juthasson el az úticéljába. Ezen dolgozunk. Éppen ezért hoztunk már korábban döntést arról, hogy jövőre végrehajtjuk a Keleti-programot, amelyben a pályaudvar teljes váltókörzetét felújítjuk. (Előre jelzem, hogy a komplex munkálatokhoz egy időre a pályaudvar forgalomból történő kizárására is szükség lesz!) Addig az eddiginél gyakoribb, alaposabb vizsgálatokkal és szigorú biztonsági intézkedésekkel teszünk azért, hogy az ilyen és ehhez hasonló balesetek megelőzhetők legyenek, vagy mint ebben az esetben, a hatásuk minimalizálható legyen” – írta, bejegyzését pedig azzal zárta, kollégái ezekben a pillanatokban is megfeszített tempóban dolgoznak azért, hogy a forgalom mielőbb helyreállhasson a Keleti pályaudvarnál.

A MÁV hétfő reggel számolt be arról, hogy a Keleti pályaudvaron 15-20 perces késéssekkel közlekedhetnek egyes vonatok. Indoklásként „műszaki okot” jelölt meg a közlekedési vállalat. Később Vitézy Dávid a közösségi oldalán közölte, újabb kisiklás történt, ismét a Keleti pályaudvaron, egy mozdonyt érintően, ez okozza a bejelentett zavarokat a pályaudvar működésében.

Augusztusban ugyancsak a Keleti pályaudvaron kisiklott a Claudiopolis nevű, Kolozsvárról közlekedő InterCity vonat öt személykocsija. A balesetben senki nem sérült meg, de a vasúti közlekedésben jelentős fennakadások voltak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, az ügyben a vasúti közlekedés veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt, szakértők bevonásával folyik nyomozás.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet előzetes jelentése szerint a vonat kisiklását néhány eltörött csavar okozta, ami az egyik sínpárt rögzítette korábban a váltó tolórúdjához. Az érintett vonat vágányútjában fekvő 4-es számú átszelési kitérőben a vonat érkezési irányából érintett mindkét csúcssín a tősínhez simult, ezért azon a mozdony és az első 5 kocsi kerekei elhagyták a pályát. A mozdony kerekei utóbb visszatértek a pályára, csak éppen nem oda, ahová kellett volna: a mozdony a szomszédos vágányra került. A mozdonyvezető a még mozgásban lévő, de már kisiklott kocsikat észlelve gyorsfékezéssel megállította vonatát, körülbelül 50 méterrel elkerülve egy ütközést.