- Vitézy Dávid: Csárdi Tóni a kampányomat mindvégig támogatta, ő volt az egyetlen Tóni, aki ezt tette

2024-10-21 10:43:00 CEST

„Csárdi Tóni és Hadházy Ákos képviselő uraknak - gondolom rövidesen még néhány, életképes ellenzéki párt nélkül maradt körzetes budapesti parlamenti képviselőnek - sok sikert kívánok a Duna-párt vagy ki tudja milyen nevű új ellenzéki mozgalmuk megalapításához - de kérem, hogy hagyjanak ki a 2026-os kampányukból – válaszolta Vitézy Dávid a Népszava Csárdi Antal bejelentésének hátterét firtató kérdésére.

Az LMP-ból most kilépő Csárdi Antal országgyűlési képviselő a hétvégén bejelentette, hogy megbízható forrásból származó bízonyítéka van arra, hogy még azelőtt, hogy a (AZLMP-küldöttgyűlése. a szerk.) kongresszus döntött volna a Vitézy-projektről, előrehaladott egyeztetések zajlottak Rogán Antal, Vitézy Dávid és a párt vezetése között.

A Fővárosi Közgyűlésbe az LMP támogatásával bejutó, de ott már Podmaniczky Mozgalom frakciót alakító politikus a kérdést azzal hárította, hogy nem tudja milyen dokumentumokról lehet szó, erről Csárdi Antalt kell kérdezni. A Népszava megpróbálta elérni a politikust, de eddig nem sikerült.

Vitézy Dávid annyit még hozzátett: „Csárdi Tóni a kampányomat mindvégig támogatta (ő volt az egyetlen Tóni, aki ezt tette), ezt köszönöm neki. LMP-s vezetőként ő is az egyike volt azoknak, akik rábeszéltek az együttműködésre jóval a párt erről szóló hivatalos döntései előtt, és Szentkirályi Alexandra visszalépése után két nappal is ott izgult és drukkolt az eredményvárómon. Finoman szólva sem hiteles tehát az, amit most, 5 hónappal később, nyilvánvalóan a 2026-ra megindult országos pártpolitikai helyezkedés részeként előad”.

Arra a felvetésre, hogy Hadházy Ákos, már a távozását követeli a magyar politikából azt mondta vélhetőleg mások csatlakoznak majd hozzá, de mivel az országos pártpolitikában továbbra sem szeretne részt venni, „a pletykálkodásra, hazudozásra, jólértesültséget álcázó árulásra és persze folyamatos kavarásra alapuló régi ellenzéki virtusból a jövőben is szeretnék kimaradni. Budapest, illetve a magyar vasút valódi ügyeire koncentrálni, ahogy eddig is tettem” – tette hozzá.