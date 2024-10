- Hadházy Ákos szerint ha a Csárdi Antal által említett bizonyíték valós, Vitézy Dávidnak nincs helye a magyar politikában

Vitézy Dávid;Hadházy Ákos;Csárdi Antal;

2024-10-21 10:21:00 CEST

„Azzal, hogy Csárdi képviselő úr – szemben más LMP-s és párbeszédes kollégájával – nem csak a pártjából lép ki, hanem a frakcióból is, lemond a frakcióvezető-helyettesi pozíciójáról és az ezzel együtt járó plusz fizetésről is. Ez egyrészt megerősíti, hogy ő tisztességes, de sajnos megerősíti azt is, hogy az általa látott bizonyíték a Rogán-Vitézy-Ungár tárgyalásokról tényleg komoly lehet” – jelentette ki hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő hozzátette, Ungár és a Fidesz szoros együttműködése nem újdonság, de eddig nem volt bizonyíték rá. Majd leszögezte: ha a Csárdi által említett bizonyíték valós, az egy újabb érv amellett, hogy Vitézy Dávidnak akkor sincs helye a magyar politikában, ha egyébként elhivatott, független és szakértő közlekedési szakpolitikusnak számít.

„Vitézy ugyanis minden jel szerint választási csalás részese volt, amikor hamis bizonyítékokat prezentált a főpolgármester-választás eredményének újraszámolásáért. Ehhez egy újabb adalék, ha a Csárdi Antal által hivatkozott dokumentum szerint végig hazudott arról, hogy nem működött együtt a választás előtt a Fidesszel. Egy becsületére valamit is adó politikus, egy kicsit is normális országban ezután akkor is lemond, ha amúgy a tömegközlekedés iránt elkötelezett szakértőként komoly tekintélyre tett szert” – írta Hadházy Ákos.

Csárdi Antal vasárnap este a Facebook-oldalán közölte, hogy kilépett az LMP-ből. „Ma szomorúan kell szembenéznem azzal a ténnyel, hogy kibékíthetetlen ellentét van az LMP és az én politikai alapértékeim között. Természetesen közszereplőként, egyéni országgyűlési képviselőként tudom, hogy a közvélemény, és a választóim felé tájékoztatási kötelezettségem van, ezért a következő napokban kertelés, takargatás nélkül fogom megosztani a közvéleménnyel a kilépéshez vezető eseményeket” – jelentette ki. A 444-nek adott interjúban pedig azt állította, ezer százalékig valódi bizonyítékot látott arra, hogy az LMP társelnöke, Ungár Péter és a budapesti főpolgármester-jelöltje, Vitézy Dávid választási stratégiáról egyeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjével, Rogán Antallal még azelőtt, hogy az LMP kongresszusa Vitézy Dávid támogatásáról határozott volna. Hozzátette, azután, hogy tudomást szerzett a bizonyítékról, nulla másodperc alatt döntött az LMP-ből való kilépésről.