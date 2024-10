- Maghalt Paul Di’Anno, az Iron Maiden volt énekese

gyász;Iron Maiden;

2024-10-21 20:55:00 CEST

Paul Di’Anno, az Iron Maiden korábbi énekese, 67 életévében halt meg hétfőn. A gyászhírt a zenész kiadója közölte a család kérésére. A Variety megemlékező cikke szerint Di’Anno 1978-81 között volt az együttes frontembere, az angol Iron Maiden című első, valamint a Killers című második albumon is ő énekelt. Őt Bruce Dickinson váltotta, és jelenleg is ő az énekese a jövőre Budapesten is fellépő zenekarnak.

A Hammer World magazin a kiadó közleménye alapján azt írta, azt írta, hogy Paul Andrews, művésznevén Paul Di’Anno salisbury-i otthonában hunyt el.

Az Iron Maiden Facebook-oldalán a zenekar alapító basszusgitárosa, Steve Harris tette közzé:

„Mindannyian mély szomorúsággal értesültünk, hogy Paul Di'Anno ma elhunyt. Paul hozzájárulása az Iron Maidenhez hatalmas volt, és segített elindítani minket azon az úton, amelyen közel öt évtizede együttesként járunk. Frontemberként és vokalistaként úttörő jelenlétére, színpadon és első két albumunkon egyaránt, nemcsak mi, hanem a rajongók is nagy szeretettel emlékeznek majd meg világszerte.”

Paul Andrews néven a kelet-londoni Chingfordban született 1958-ban. A heavy metál történetének egyik legfontosabb zenekarában, az Iron Maidenben 1978 és 1981 között volt tag, és az első két lemezen - Iron Maiden (1980), Killers (1981) - szerepelt, majd őt váltotta Bruce Dickinson, aki napjainkban is az együttes énekese.

Di'Anno az Iron Maiden után a Battlezone és a Killers frontembere volt, emellett számos szólóalbumot adott ki. Betegsége ellenére egészen a közelmúltig rendszeresen koncertezett, számos alkalommal kerekesszékben lépett színpadra. Pályafutása legfontosabb dalait tartalmazó lemeze, a The Book of the Beast idén szeptemberben jelent meg.