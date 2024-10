1956;Fekete Valér Sior;

2024-10-22 13:15:00 CEST

A szovjet ölelésből akartak távozni. A tankokkal nehéz lett volna tárgyalni. A tankok csak a Molotovból értenek. A fegyverekből. A hősök életük árán harcoltak a szabadságért (a hősiességnek ezer az árnyalata, de ez más lapra tartozik.) Orbán Balázs mondatai beégtek az emlékezetbe, és most emlékezni kell. A sunnyogókra is, meg a hősökre is. És egyszer majd a szabadság is eljön.