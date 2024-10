- Börtönbüntetésre ítéltek egy Oscar-jelölt filmproducert Oroszországban

Oroszország;börtönbüntetés;filmproducer;Leviatan;orosz-ukrán háború;

2024-10-22 07:51:00 CEST

Egy moszkvai bíróság hétfőn távollétében nyolc és fél évi szabadságvesztésre ítélte Alekszandr Rodnyanszkijt, a Leviatán producerét, miután azzal vádolták meg, hogy hamis információkat terjesztett az orosz hadseregről - írja a Guardian.

Rodnyanszkij 2022 februárjában, nem sokkal az Ukrajna elleni háború kitörése után hagyta el Oroszországot. A filmes szókimondó kritikusa volt Putyin katonai agressziójának, a közösségi médiában többször is elítélte az ukrajnai inváziót. Az orosz igazságügyi minisztérium még abban az évben „külföldi ügynöknek” nyilvánította.

Rodnyanszkij azt mondta, hogy nem ért egyet a most született ítélettel. Azt is hozzátette, egyetlen bíróság sem akadályozhatja meg, hogy elmondja a véleményét, és folytassa a filmezést. A 63 éves Rodnyanszkij Kijevben született, de karrierje nagy részét Oroszországban töltötte. Több tucat tévésorozatot és filmet készített ott, köztük az Oscar-díjra jelölt Leviatánt is.