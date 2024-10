- Vitézy Dávid: Soha ilyen hármas találkozó nem volt, ilyen fénykép nem létezik

Vitézy Dávid;Rogán Antal;fénykép;zavar;Csárdi Antal;444.hu;Ungár Péter;

2024-10-22 14:47:00 CEST

„Kezd bohózatba fulladni a nagy lejáratókampány: Csárdi Antal az ATV-ben már azt mondja „arra vonatkozóan nincs egyértelmű információm, hogy ezen az egyeztetésen ott volt-e Vitézy Dávid, de nehezen tudom elképzelni, hogy ne tudna róla”. Eddig ugye nem ez volt a történet” – posztolta a korábbi az LMP, a saját magáról elnevezett egyesület, majd a Fidesz által is támogatott főpolgármester-jelölt a Csárdi Antal által vasárnap kirobbantott botrányban.

Csárdi Antal először a 444-nek hétfőn a Népszavának azt mondta, hogy a bizonyítékot Ungár Péter, Vitézy Dávid és Rogán Antal egyeztetéséről a jövőben sem fogja nyilvánosságra hozni, de olyan dokumentumról van szó, amelyek láttán senkiben nem maradnának kétségek. Ezután – jegyezte meg az októbertől fővárosi képviselőként tevékenykedő Vitézy Dávid – a Telexen még tegnap is azt állította, hogy egy fényképe volt egy hármas egyeztetésről, ami aztán persze megint az egész sajtót bejárta, egymással versenyezve írták a szenzációs cikkeiket a Csárdi-interjút „habosító” lapok. Kijelentette:

„Legyen világos: soha ilyen hármas találkozó nem volt, ilyen fénykép nem létezik. Pont.”

– Ma reggel egy újabb ATV-interjúban Csárdi már egyértelműen nemmel felelt arra a kérdésre is, hogy az elképzelt fényképen Rogán Antal szerepel-e. Csárdi tehát látott egy fényképet, de azt nem, hogy kit ábrázol. Reggel még rajta voltam, délután már nem, este Rogán Antal is rajta volt, reggelre már ő sem – bizonyára megváltoztak a fényviszonyok, van ilyen. Bár, ami a fényviszonyokat illeti, ha közelebbről megnézzük ezt a történetet, igazából csak az éjmély sötétséget láthatjuk – fűzte hozzá Vitézy Dávid, aki a 444-et is hibáztatja az ügyről írt cikkeért, és azért mert a nem létező fotót Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének egy zsidózó posztjával támasztják alá.

Toroczkai ugyanis az X-en azt tette közzé: „Csárdi Antal elmondta azt, amit mindenki tudott eddig is. Vitézy Dávid valójában a Fidesz (Rogán Antal) jelöltje volt. Vitézy Dávid politikai pályafutása már akkor elkezdődött, amikor még tizenévesen a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában tanult, és ekkoriban létrehozták a Fidesz-közeli Városi és elővárosi Közlekedési Egyesületet. 2007 januárjában a Fidesz delegálta őt a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába.” A Mi Hazánk vezetője szerint Vitézy-féle főpolgármesteri kampányát félmilliárd forinttal is támogatták.

„Hirtelen tényleg belefér a zsidózás vagy az aberrált libsizés, ha épp jól jön? Rendben van ez a gyűlöletkeltés pusztán azért, mert valaki elkövette az ősbűnt: el mert indulni betolakodóként egy választáson „Budapest köztársaságban vagy épp kritizálni merte és meri Lázár János közlekedési miniszteri tevékenységét” – vetette fel Vitézy Dávid, aki a maga részéről többet nem kíván foglalkozni az üggyel Csárdi Antal lépéseiről, nyilatkozatairól pedig azt állítja, hogy az csak egy, az ellenzék átalakulása miatt a túléléséért küzdő politikus vergődése.