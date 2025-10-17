Lázár János már maga sem tudja, hogy milyen hibát követett el Varga Judit a kegyelmi botránynál

Az építési és közlekedési miniszter már nem csak Orbán Viktornak, hanem saját magának is ellentmond. A miniszterelnökkel, Gulyás Gergellyel és Kocsis Mátéval szemben ő volt az, aki szerint semmiképpen nem térhet vissza a volt igazságügyi miniszter a politikai életbe.