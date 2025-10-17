Az építési és közlekedési miniszter már nem csak Orbán Viktornak, hanem saját magának is ellentmond. A miniszterelnökkel, Gulyás Gergellyel és Kocsis Mátéval szemben ő volt az, aki szerint semmiképpen nem térhet vissza a volt igazságügyi miniszter a politikai életbe.
A fővárosi képviselő az ellenzék átalakulása miatt a túléléséért küzdő politikus vergődésének nevezte Csárdi Antal állításait.
Míg Nadzsíb Mikáti ügyvivő miniszterelnök korábban ramadán végére halasztotta az óraátállítást, a keresztény közösség egy órával későbbre állította az órát.
Molnár Gyula, az MSZP elnöke „tisztázó beszélgetésre” utazott a Heves megyei városba, miután a zavar a szocialista párton belül is jelentkezett.
A kedd hajnali órákra elhárult a Magyar Telekom mobilhálózatát érintő hiba; a szolgáltatás ismét a megszokott minőségben érhető el országszerte - tájékoztatta kedden a Magyar Telekom kommunikációs igazgatósága az MTI-t.
Az éjszakai munka káoszt okoz az emberi szervezetben és hosszú távú következményekkel is járhat - figyelmeztetnek brit szakemberek.