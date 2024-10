- Benjamin Netanjahunak nem tetszett egy róla szóló dokumentumfilm, megpróbálta megakadályozni a bemutatását

„The Bibi Files” (A Bibi-akták) – ez a címe annak a dokumentumfilmnek, amit Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök feltehetően nem akar, hogy a nagyvilág lásson, ugyanis megpróbálta elkaszálni a bemutatását - erről a Variety írt.

A portál szerint a dokumentumfilm soha nem látott felvételeket tartalmaz az izraeli kormányfőről, amelyek a politikus 2019-es korrupciós ügyében történt rendőrségi kihallgatásáról szólnak. Az ügy a vádemelésig jutott el. A film december 11-től lesz elérhető a Jolt.film platformon.

Előzőleg Benjamin Netanjahu megpróbálta megakadályozni, hogy a dokumentumfilm megjelenjen a Torontói Filmfesztiválon, arra hivatkozva, hogy a film megsértette az izraeli törvényeket, mivel nem jóváhagyott kihallgatási felvételeket használt fel. Azonban nem járt sikerrel, a bíróság elutasította a keresetét, alig néhány órával később pedig le is vetítették a filmet a fesztiválon.

Kényes politikai témájából adódóan a nagyobb streamingszolgáltatóknak nem sikerült eladni az Alexis Bloom által rendezett és az Oscar-díjas Alex Gibney produceri munkája révén készült filmet, így került végül a márciusban útjára indított Jolthoz, amely egy közvetlen fogyasztói filmterjesztő platform. Alex Gibney - aki tagja a Jolt tanácsadó testületének is - úgy nyilatkozott erről:

A rendező ehhez hozzátette: „Bár Izrael minden nap, egész nap szerepel az újságokban, senki sem akart hozzányúlni ehhez a témához. Alex és én egyszerűen úgy éreztük, hogy ahelyett, hogy higítani kellene a filmet - mint például semlegesíteni benne az ellentmondásos részleteket -, inkább egy másik nagyszerű lehetőségre kell támaszkodnunk, amelyet a technológia kínál nekünk, ez a Jolt. (...) Lehet, hogy a Jolt hamarosan mindenütt jelenlévő platform lesz azoknak a filmeknek, amelyeket a streamerek nem akarnak vagy félnek felvállalni.”

A Variety cikke kitér arra, hogy mivel a The Bibi Files valószínűleg sok embert fog érdekelni, így akár a Jolt hosszútávú ismertségét is hozhatja, több filmkészítőt csábítva a céggel való együttműködésre.

Mi az a Jolt?

Lényege, hogy a film készítői meghatározzák, mennyiért lehet az oldalon megtekinteni egy alkotást - a The Bibi Files esetében ez 12 dollár, azaz mai árfolyamon szűk 4500 forint. A vállalat fejlett adatelemzés és gépi tanulás segítségével teljesítménymarketing terveket készít, hogy megtalálja az egyes filmek közönségét, és növelje az elérésüket. Az eredményeket meg is osztják a filmesekkel. Az alkotók ráadásul a film tulajdonjogát is megtarthatják, a bevételnek pedig 70 százalékát kapják meg, a maradék 30 a Joltot illeti.