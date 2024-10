- Szöul fegyvereket is küldhet Ukrajnának, miután Phenjan katonákat küldött az oroszoknak

Oroszország;Észak-Korea;Ukrajna;Dél-Korea;katonák;fegyverek;orosz-ukrán háború;

2024-10-22 18:48:00 CEST

Dél-Korea azt fontolgatja, hogy közvetlenül fegyvereket szállít Ukrajnának, mivel egyre több bizonyíték arra utal, hogy az észak-koreai katonák konkrét harci segítséget nyújtva lépnek be a háborúba Oroszország oldalán – írja a The Guardian. Minderről Jun Szogjol dél-koreai elnök hivatalának egyik magas rangú tisztviselője nyilatkozott kedden, s mint kifejtette, a fejlemények függvényében nem csak védelmi, hanem támadófegyverek szállítása sem elképzelhetetlen.

A szöuli elnöki hivatal meg nem nevezett forrása szerint lépésről lépésre haladnának, nyilvánvalóan akkor, ha Phenjan katonák után fegyverekkel is segítené Moszkvát. A The Guardian szerint ha így lesz, akkor az eleve megosztott Koreai félsziget is belesodródik a háborúba. A lehetőséget az Egyesült Királyság állandó ENSZ-képviselője, Barbara Woodward is megerősítette, mint fogalmazott, „Putyin minél nehezebben toboroz oroszokat ágyútölteléknek, annál inkább kész Észak-Koreára támaszkodni illegális háborújában.” Mint hozzátette, a kétségbeesett Vlagyimir Putyin veszélyt jelent mindannyiunkra.

A lehetséges eszkalációról, a lehetséges válaszokról a dél-koreai nemzetbiztonsági tanács tárgyalt rendkívüli ülésén. A dél-koreai titkosszolgálat még a múlt héten közölte, hogy Észak-Korea 1500 fős különleges egységet küldött Oroszország távol-keleti területeire, hogy kiképzés után részt vegyen az ukrajnai harcokban, Moszkva támogatására. A dél-koreai médiumok a titkosszolgálati jelentésre hivatkozva azt írták, hogy a phenjani döntés szerint négy dandárt, összesen 12 ezer katonát küldenek Oroszországba.

– Dél-Korea a világ legnagyobb tüzérségi lőszerkészleteivel rendelkezik, de mindeddig csak humanitárius segélyt és egyéb támogatást nyújtott Ukrajnának. Bár csatlakoztak a Nyugat Moszkvával szemben hozott gazdasági szankcióihoz, közvetlenül nem szállítottak fegyvert Kijevnek, arra hivatkozva, hogy alapvető politikájuk, hogy konfliktusban álló országokat így nem segítenek. Szöul álláspontjának megváltozását a lőszer hiányával küzdő Kijev üdvözölné. Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is „erőteljes választ” kért a nemzetközi partnereitől az észak-koreaiakkal megerősített agresszió ellen.