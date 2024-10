- Magyar Péter: Mi lehetünk a pesti srácok örökösei

„Milyen szimbolikus az, hogy az a kormány hagyta magára a forradalom lángját, amely magát egyébként nemzetinek mondja. Most Orbán Balázs hazaáruló szavai után talán nyilvánvalóvá vált, hogy miért is tették ezt” - jelentette ki a Tisza Párt elnöke kedden este azon a rendezvényen, ahol közel 10 év után ismét fellobbant a Forradalom Lángja.

Magyar Péter a II. kerületi Nagy Imre téren tartott eseményen azt mondta, 2016-ban gyújtották meg utoljára a forradalom lángját és azóta teljesen feledésbe merült ez a hagyomány. Ám mostantól kezdve gondoskodni fognak róla, hogy minden évben október 22-én 19 óra 56 perckor ez a láng felgyulladjon, és egészen november 4-ig a forradalom leverésének, vagyis az oroszok, szovjetek bejövetelének napjáig égjen, hirdesse azt a sok száz, sok ezer magyar honfitársunknak az emlékét, akik életüket és szabadságukat adták egy független, szabad, szuverén Magyarországért. Nagyon örülök, hogy mi lehetünk a második kerületiekkel a pesti srácok örökösei, és mi gondoskodhatunk arról a jövőben, hogy ez a láng égjen október 22-től egészen november 4-ig - hangoztatta az ellenzéki politikus.

Egyben emlékeztetett, hogy a Tisza Párt október 23-ai megmozdulása erről a helyszínről indul, amely méltó megemlékezés lesz.

Mi nem zárt helyen, nem kordonok mögött, nem fémdetektoros kapukon túl ünnepelünk, nem is kötelezünk senkit arra, nem is ajánlunk szabadnapot sem, ingyen ebédet senkinek ahhoz, hogy följöjjön, és közösen ünnepelhessünk. Így is rengetegen leszünk