- Megalapították a Fahidi Éva-díjat

díj;Fahidi Éva;

2024-10-23 14:44:00 CEST

Fahidi Éva születésének 99. évfordulóján - 2024. október 22-én - megalapították a róla elnevezett díjat. Az elismerést minden évben ezen a napon vehetik majd át azok, akik azért dolgoznak, hogy az új generációk egy olyan világban éljenek, ahol sokkal kevesebb a gyűlölködés és sokkal több az elfogadás. Az alapítók Fischer Ádám nemzetközi hírű karmester és Andrási Andor, Éva társa, a Sztehlo Alapítvány alapítója. A Bálint Házban tartott rendezvényen bemutatták a díjat, Weisz Anikó szobrának másolatát, ami Fahidi Évát és egykori lágertársát, Weisz Anikót ábrázolja.

A díjra magánszemély és szervezet is jelölhető. Azoknak szánják az elismerést, akik sokat tesznek a gyűlöletbeszéd, a diszkrimináció ellen, az elfogadásért, a szolidaritásért, és mindezt a fiatalok körében népszerűsítik. A tervek szerint egy kilenc fős grémium dönt majd, a hozzájuk érkező, egy két oldalnyi indoklást is tartalmazó, lehetőleg magyar, angol vagy német nyelvű írás alapján. (Az ajánlásokat június 30-ig várják a [email protected] címre.) A névsor még nem teljes, eleinte Fischer Ádám és Andrási Andor is tagjai lesznek. Az első díjátadóra Fahidi Éva 100. születésnapján kerül sor. A rugalmasság jegyében akár két vagy három díjazott sem kizárt.

„Meghatott a gyönyörűséges keze, hosszú, különleges ujjai, meleg, érzékeny kézfejére gyakran gondolok. A konyhában volt az egyik kedvenc helye, a padon sokat üldögélt. Az utolsó időkben nem én ápoltam, de szinte egész nap vele voltam. Elvesztése után csak lassan tértem magamhoz. Sokáig úgy érzi az ember, hogy nem sikerül kimászni a mély fájdalomból, nagyon nehezen is ment. De aztán az élethez való kötődés, az élni akarás működésbe lép, lenyugszanak a mély érzelmek, a végtelen elkeseredettség. Ebben nagy segítségemre van az állandó és sok feladat is" – mesélte lapunknak Andrási Andor.

Fischer Ádám több szálon is kötődik Fahidi Évához: „ő az utolsók egyike, aki látott engem csecsemőként, nagyon szoros, családi kapcsolatunk volt, a lányomnak Éva a fogadott nagynénje, ezért is vettük meg a lakását, és mindent úgy hagytunk benne; gondolkozunk, hogyan lehetne a közös emlékezet részévé tenni. Éva szimbolikus személyiség. Nem gondoltuk, hogy életének, a fiataloknak tartott előadásainak, könyveinek fő üzenete, miszerint a gyűlöletet le kell győzni, a kirekesztés helyett elfogadás és párbeszéd kell, ennyire aktuális lesz világszerte. Ezt kötelességünk továbbvinni, továbbadni és másokat is erre bátorítani. A gyűlölet az egész világot veszélybe sodorja. Ezért mindenkinek tennie kell ellene, sok apró lépéssel felszámolni” – jegyezte meg Fischer Ádám.