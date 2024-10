- Kovács Gergely reménykedik, hogy a Mi Hazánk Mozgalom elviszi Ásotthalomra XII. kerületi turulszobrot

turulszobor;XII. kerület;Kovács Gergely;

„Egy Facebook-posztot elég nehéz jogi útra terelni, meg kell várni, hogy ez most milyen fajta védelem: ha ideiglenes védelem, akkor ezt közigazgatási bíróságon lehet megtámadni, ha pedig rendeletet alkotott, akkor az Alkotmánybíróságon” - mondta el a hvg.hu kérdésére Budapest XII. kerületének a kutyapárti polgármestere.

Kovács Gergőt a portál azt követően kérdezte meg, hogy az építési és közlekedési miniszter egy hétfő esti Facebook-posztban azt írta, hogy elrendelte a Turul-szobor műemléki védelem alá helyezését. Lázár János mindezt azzal indokolta, hogy „a II. világháború katonai és polgári áldozatai előtt tisztelgő XII. kerületi emlékmű szinte avatása óta politikai viták kereszttüzében áll. Ez azonban nem lehet ok arra, hogy egy nemzeti jelképet és egy művészeti alkotást pusztulásra ítéljenek”.

A polgármester jelezte, a lakosság véleményét is kikérik, ennek lebonyolítása pedig az alakulóban levő részvételi iroda feladata lesz. A Mi Hazánk Mozgalom október 23-i megmozdulásáról pedig úgy fogalmazott, „nem tudom, mit tudnak abban élvezni, hogy embereknek szomorúságot és fájdalmat okoznak”, mert sokaknak vannak olyan emlékeik ebből a korból, ami miatt ez nekik elég fájó. De ha ilyen sokan vannak, hátha elviszik a turult Ásotthalomra.

A turulszoborról régóta vitáznak. Kovács Gergely legutóbb a Telexnek úgy fogalmazott: most már biztos, hogy valamit kezdeni kell a turulszoborral, akár a MIÉP-nek is eladná, akik már be is jelentkeztek érte, hogy saját költségükön elbontanák és elszállítanák. – De ha a lakók másban gondolkodnak, akkor nyilván majd kitaláljuk - tette hozzá.