- Terrortámadás történt Törökországban, többen meghaltak

terrortámadás;robbanás;Törökország;Ankara;repülőgépgyár;

2024-10-23 17:14:00 CEST

Robbanás történt, aztán fegyverzaj hallatszott szerdán a TUSAS török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél Ankara külvárosában – írja az MTI.

Ali Yerlikaya török belügyminiszter bejelentése szerint terrortámadást követtek el, amelynek halálos és sebesült áldozatai is vannak. Az NTV török televízió felvételein egy robbanás és lövések zaja hallatszott. Számos mentőautó sietett a helyszínre, és katonákat is odavezényeltek. Az Anadolu hírügynökség úgy értesült, hogy a vállalat dolgozóit biztonságba helyezték és a környéket lezárták, a helyi média túszejtésről is beszámolt.

A TUSAS különféle repülőgép-rendszerek, egyebek mellett harci repülőgépek és drónok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A helyszínen készült videón látható, ahogy a török különleges erők katonái szaladnak felé:

A BBC szerint a légitársaság székháza elleni támadásban három ember halt meg. A város polgármestere a Tele1 török tévécsatornának hozzátette, hogy további öt ember megsebesült.