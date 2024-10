Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-23 18:03:00 CEST

A Tisza Párt elnöke kijelentette, hazánk nincs jó állapotban. Sürgős tatarozás, felújítás vár rá, hiszen jó néhány tartófa omlott már össze (...) a sors furcsa fintora, hogy a ház jelenlegi gazdája, irányítója épp azzal akarja sokadszor eladni a házat, hogy belülről minden, milyen szépen látszanak a csillagok, csak éppen a téli fagyos éjszakákról, és a monszunszerű esőzésről mélyen hallgat. A haza nincs jó állapotban, mostani gazdái éppen a kilincseket szerelik le és viszik haza magukkal. Riadt tekintettel szedik ki, csavarják ki az utolsó villanykörtéket is a lámpaburából, és suttyomban azt is hazaviszik. Ne legyen kétségetek, ami mozdítható, ki fogják pakolni a házból - hangoztatta Magyar Péter. Jelezte, valakinek majd mind-mind meg kell javítani és ki kell pótolni. Ehhez kellene a tisztességes szakemberek a jelöltnek rendben legyen a szerszámosládája. Kicsit olyan lesz ez, mint amikor egy tűzvész, vagy egy árvíz után, kalákában újjáépülnek a megsemmisült házak. És nem, nem fogjuk elfelejteni azokat, akik eljönnek segíteni nekünk felépíteni a hazát. Olyan szomszédok leszünk, akik nem feledik, hogy kik jöttek át segíteni nekünk, és a szükség idején ott leszünk mi is, és segítő kezet nyújtunk - mondta.

Magyar Péter pártja éppen ezért meghirdette a jövő tehetséges, hazaszerető vezetőinek a pályázatát. Keressük tehát a jövő Magyarországának több ezer tehetséges vezetőjét. Mostantól él a nyílt pályázat. (...) mostantól 2026-ban, amikor megnyerjük a választást, véget vetünk az ezeréves átoknak. Magyarország megszűnik kompországnak lenni.