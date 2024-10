- Új kört fut a buszper, de aligha lesz más eredmény

Pécs;Kúria;Tüke Busz Zrt;buszper;

2024-10-23 16:45:00 CEST

Az ügyet ismerő pécsiek szerint azonban kizárt, hogy ebben az eljárásban a valódi tetteseket ítéljék majd el.

A pécsi buszper a Szekszárdi Törvényszéken kezdődik majd újra. A nagy társadalmi visszhangot kiváltó büntetőügy előzményei 2015-re nyúlnak vissza, amikor a Fidesz által irányított pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Zrt. megvásárolt 115 használt Volvo buszt 3,5 milliárd forintért. Pár hónappal korábban ugyanezt a flottát és még kilenc buszt a Volvo holland márkakereskedője 2,8 milliárdért kínálta a városnak. A Tüke azért fizetett többet, mert az üzletbe belépett egy holland vállalkozás, a Bus and Coach, és az ő jutaléka megemelte az árat. Hollandiában – pénzmosás gyanújával – vizsgálat indult az ügyben, s ennek hatására a magyar rendőrség is nyomozni kezdett. Végül az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással gyanúsította meg a Tüke vezetőjét és még három férfit, akik jutalékot kaptak a buszeladás után. A Tüke vezetője meghalt az eljárás során, egy vádlott pedig elismerte a bűnösségét, őt felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint pénzbüntetésre ítélték. Két vádlottat viszont felmentettek a Kaposvári Törvényéken folyó per végén.

Az ügyészség fellebbezett, így a Pécsi Ítélőtáblára került az ügy, ahol hatályon kívül helyezték az első fokú határozatot. Noha a tábla visszaküldte az eljárást első fokra, ezt a két felmentett vádlott megfellebbezte, így a Kúriának kellett döntenie. A legfelsőbb bírói fórum helybenhagyta a tábla verdiktjét, ezért újra „nulláról” kezdődik a per.

Az viszont erősen kérdéses, hogy a vádirat alapján képes lesz-e a Szekszárdi Törvényszék a tények feltárására. A közügyek iránt érdeklődő pécsiek biztosak abban, hogy a vádhatóság nem a valódi tetteseket állította bíróság elé, hanem az elkövetők súlytalan sameszeit, pénzszállítóit. Az igazi tetteseket inkább azok között kellene keresni, vélik a pécsiek, akik elbírálták a buszvásárlás közbeszerzési eljárását és döntöttek a vételárat fedező hitelfelvételről. Vagyis ezen álláspont szerint a buszvétel veszteségeiért Pécs-Baranya akkori meghatározó politikusait és a velük szoros kapcsolatban álló gazdasági köröket terheli a felelősség. Ám az ő szerepüket sosem vizsgálták a nyomozóhatóságok, a bíróságra csak tanúként idéztek be néhány fideszes politikust. A vádirat alapján az újonnan elinduló elsőfokú eljárásban sem vizsgálhatják majd, hogy a politikusoknak és „holdudvaruknak” volt-e szerepe a Pécsnek vagyoni hátrányt okozó buszvásárlásban.