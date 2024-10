- Ő is tudják, hogy vége, csak nem merik kimondani

Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-23 18:07:00 CEST

Összekötjük a Keletet a Nyugattal, a jó szándékot a jó szándékkal, a jó üzleti lehetőséget a jó üzlettel, ahol stabil, sok sávos híd épül, arra a tájra felvirágzás köszönt, ahol híd épül, ott felértékelődik a táj. Magyarországnak nem semlegesnek kell lenni gazdaságilag, hanem barátinak, és ha mi kiszámítható, erős barátok leszünk, akkor felértékelődik a Duna, a Tisza tája - fejtegette a Tisza párt elnöke.

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány becsapta a népet.– Mindannyian tudjuk, ők is, csak még nem merik kimondani, hogy számukra vége van (...) a haza nem a magántőkealapoké, nem az eltitkolt vagyonkezelőké, nem a bumfordi rokonok és új milliárdosok saját tulajdona. Lassan mondom, hogy a Karmelitában is megértsék, a haza a népé, a haza a népé!.

Az ellenzéki politikus úgy látja, mindig voltak döbrögik, akik elnyomták, kirabolták és megnyomorították a magyar népet, de mindig lettek új Ludas Matyik, akik legyőzték az elnyomókat, és háromszor verték vissza az elkövetett bűnöket. – Ti is tudjátok, és ők is tudják, hogy bármit is tesznek, mi akkor is lépésről lépésre, tégláról téglára, visszavesszük a hazánkat, és építünk egy szebb, boldogabb, igazságosabb, élhető és békés Magyarországot. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével, a haza minden előtt!” - zárta beszédét Magyar Péter.