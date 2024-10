- „Nem látok jobboldalit, baloldalit, csak emlékező magyarokat”

politika;demonstráció;Magyarország;1956-os forradalom;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-23 22:08:00 CEST

„Áradjon a Tisza!; ”„Ruszkik haza!” – több ezren skandálták ezt a Magyar Péter vezette Tisza Párt Bem téri megemlékezésén, tegnap kora délután. Annyian voltak, hogy sokan nem is fértek be a térre, rengetegen a rakpartra szorultak, így amikor Magyar Péter rövid beszédbe kezdett, nem is élőben hallgatták, hanem telefonon, mert az online közvetítésekben jobban értették a szavait. Nem sokkal később az emberek – akik közül nagyon sokan magyar zászlót hoztak magukkal – elindultak a megmozdulás fő helyszíne, a Széna tér felé, ahol még többen csatlakoztak a megemlékezéshez.

Egy fiatal férfi is a Széna tér előtt várta a megmozdulást, s az előtte vonulókat figyelve arra a megállapításra jutott:

– A megrögzött fideszesek mindent elhisznek Orbánnak, mintha ez már egy vallás lenne, mintha átmosták volna az agyukat. Itt pedig körbe nézek, és nem látok fanatikusokat, nem látok jobboldalit, nem látok baloldalit. Csak emlékező magyarokat látok.

Ezek az emlékezők magyarok – aki között többségben voltak a fiatalok – valóban nem tűntek fanatikusnak: többen is azt említették, eljöttek, kiállnak a Tisza Párt mellett, de azért még nincsenek teljesen meggyőzve.

– Én nem tudom, hogy Magyar Péter mennyire lesz jó, de a Fideszből elegem van. A szürke és a fekete közt kell dönteni, de hajlandó vagyok a szürkére szavazni – mondta egy egyetemista, aki barátjával együtt nevetve tette hozzá: – Tömegnek jöttünk. Lássák csak, hogy sokan vagyunk, különben sosem változik semmi. Mások arról beszéltek, nagyon várják, hogy Magyar Péter legyőzze Orbán Viktort, de tartanak attól, hogy a Tisza Párt elnökét is „megcsapja a politikai gőg.”

Egy fiatal fiú viszont lelkesen arról beszélt, most érzi először azt, hogy van értelme mozdulnia: – A számítógép előtt ülve nem lehet rendszert váltani, de eddig nem volt olyan ellenzéki erő, amely miatt az utcára jöttem volna. Nekem ez az első tüntetésem, és szerintem nem az utolsó.

Az eddigi ellenzék másoknál is szóba került, volt, aki csak „tutyimutyiságukról” beszélt, más rögzítette, hogy „lejárt az idejük”, megint más kijelentette: „Csak valami Orbán habitusához hasonló figura képes választást nyerni. Magyar Péternek megvan ez a habitusa.”

Ez a habitusbéli hasonlóság másokat inkább aggasztott.

– Remélem, hogy Magyar Péter megtartja azt az ígéretét, miszerint egy valaki csak két cikluson keresztül lehet miniszterelnök. Nem szeretnék még egy diktátort – szögezte le egy hölgy.

A Széna téren találkoztunk két nyugdíjassal, akik állításuk szerint csak "szemlélődni" jöttek. Távolságtartásukat egyikük azzal magyarázta:

– Nem szimpatizálok Magyar Péterrel. Tudja, mi baloldaliak vagyunk, ő meg inkább jobboldali. De ha eléri, hogy szabad országban éljünk újra, akkor ez nem számít.