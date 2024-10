- Hadházy Ákos: Mégsem kellett Vietnamnak a magyar kórház, az okokról hallgat a külügy

kórház;Külügyminisztérium;Vietnám;Hadházy Ákos;

2024-10-24 12:00:00 CEST

Vietnamnak nem kellett a magyar kórház – közölte Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban fordult a Külgazdasági ésKülügyminisztériumhoz, hogy – mint azt felidézte – még 2017-ben Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, Magyarország 500 ágyas onkológiai kórházat épít Vietnamban. Szijjártó Péter később pontosított, a szavaiból kiderült, Magyarország 60 millió euró segélyhitelt ad Vietnamnak a kórházra, és abból elvileg magyar cégek építik meg a létesítményt.

„Azóta eltelt hét év, rákérdeztem már, hogy áll a nagy projekt, de azt a választ kaptam, hogy sehogy… Állítólag a vietnami fél döntött úgy, hogy visszafizeti a hitelt és megcsinálja a kórházat saját pénzből. Az okokról hallgat a külügy, ahogy arról is, hogy mely magyar cégek vettek volna részt a projektben, illetve mennyibe került ez a kaland nekünk, adófizetőknek. (Nyilván sokba)” – hangsúlyozta a politikus. Hadházy egyébként nem csak képviselőként, hanem közérdekű adatigénylésként is feltette a kérdéseit, de azt a választ kapta, hogy a külügy nem adatkezelő.

„Ha legközelebb azt hallják, hogy Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter a »keleti nyitás« eredményeivel büszkélkedik, vagy valami grandiózus külföldi magyar gigaberuházást jelent be, jusson eszükbe a vietnami kórház! Körülbelül ennyire lehet elhinni, amit pártunk és kormányunk bejelent, miközben körberepülik a világot! (Nem mellesleg: a fantasztikus indonéziai magyar autópálya díjfizető rendszer is pont úgy áll, mint a vietnámi magyar kórházak. Gondolom, ez lesz a kongói magyar útépítéssel is – de szerencsére valakik egészen biztosan jól járnak majd)” – zárja bejegyzését a politikus.