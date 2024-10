- Kutyajegyet vett a törpekecskéjének egy solymári nő, leszállították a vonatról

vonat;MÁV;kecske;állatszállítás;

2024-10-24 12:42:00 CEST

Egy Keszthely melletti településen törpekecskét vásárolt egy solymári nő. A párosujjú patást amit vonattal akarta hazavinni, ám mindebből egy kétnapos tortúra kerekedett - derül ki a Sonline cikkéből.

„Gondoltam felszállunk a vonatra, óvatos voltam, vettem a kecskémnek is kutyajegyet. Kis motorvonat volt, amivel az utazásunkat kezdtük, talán ha 15-en ültünk rajta. Mindenki nagyon kedvesen fogadta, akadt olyan is, aki még sosem látott kecskét. Sajnos mikor a kalauz odaért, rögtön felszólított, hogy hagyjam el a vonatot. Hivatkoztam a menetjegyre, de semmilyen érv nem használt, a következő állomáson le kellett szállnunk” - magyarázta Zádori Anna Sára. A következő vonattal sem járt nagyobb sikerrel, azonnal elutasították, hiába mondta, hogy az állat kisebb egy átlagos kutyánál is.

Mivel időközben rájuk esteledett, egy család befogadta őket éjszakára, majd másnap közösségi fuvarszervező segítségével, egy kamionos vitte tovább őket Budapestig, majd innen Solymárra.

A tulajdonos hozzátette, azért döntött az út mellett, mert a szállítás hatvanezer forint lett volna. Arra nem számított, hogy ilyen bonyodalmakba keverednek.

A portál kereste a Magyar Államvasutakat (MÁV) is, amely nem válaszolt az ügyben feltett kérdésekre.