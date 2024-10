- Orbán Viktor közölte, szellemi tartalmát tekintve is házigazdái leszünk a nyugati világ csúcstalálkozójának

Európai Unió;Orbán Viktor;gazdaságpolitika;Kossuth Rádió;

2024-10-25 07:47:00 CEST

A francia elnök nemrégen tartott egy nagyívű beszédet, ahol azt mondta, az EU el fog halni, ha nem javítunk sürgősen a versenyképességen. Draghi szerint ha nem csinál valamit az unió, az európai gazdaság megfeneklik. Tehát itt őszinte pillanataiban a vezetők által is bevallott, osztott véleményekről van szó ‒ jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. A kormányfő hozzátette, a francia elnöknek, akivel a minap egyeztetett kulcsszerepe van egy versenyképesebb gazdaság kialakításában.

Jelenleg ‒ folytatta ‒ egy nagy, keleti világcsúcstalálkozó zajlik, november 7-én pedig itt, Magyarországon lesz a nyugati világ csúcstalálkozója. Két rendezvény követi egymást két napon, és nem csak uniós vezetők jönnek, itt lesz a brit miniszterelnök és a török elnök is. Orbán Viktor elmondta, Emmanuel Macronnal az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójáról beszéltek.

A kormányfő közölte, nem csak helyszínt, hanem szellemi tartalmát tekintve is házigazdák leszünk, így illendő és helyes az ötletgazdaként jegyzett francia elnökkel is beszélni erről.

„Lesz némi kényelmetlenség a városban” ‒ jegyezte meg a miniszterelnök, a budapestieket pedig arra kérte, legyenek türelemmel és megértéssel, mert ez valójában a nyugati világ csúcstalálkozója lesz. „Az időpont ad neki némi pikantériát, mert kettő nappal leszünk az Egyesült Államok választása után, ami teremthet teljesen új helyzetet a világpolitikában” ‒ tette hozzá.

„Nyakig benne vannak a pácban”

„Ma a nyugati világ veszít a versenyképességéből, és nem tudjuk a nálunk most sikeresebbnek tűnő, keleti gazdasági módszereket átvenni Magyarországon. Egész egyszerűen azok keleti világok, civilizációsan, kulturálisan lemásolhatatlan” ‒ állapította meg a kormányfő. Hozzátette, nekünk saját utat kell járnunk, egyetlen megoldás van, össze kell állítani a világban ismert példákból azt a gazdasági modellt, ami a magyarok testére szabható, ahol a magyarok jól érzik magukat, ahol elő tudják hívni a tehetségüket. „Semmit nem szabad átvenni sem nyugatról, sem keletről, ami nem jó nekünk” ‒ szögezte le a miniszterelnök.

Arra a felvetésre, mely szerint „mintha közben most azt látnánk, hogy a nyomásgyakorlás fokozódik azzal kapcsolatban, hogy minden témában a magyar kormány is álljon be a sorba”, Orbán Viktor kijelentette, az a hidegháborús gondolkodás, ami az orosz-ukrán háború óta elfoglalta a nyugatot, „mint szamárra a köd, így rájuk ereszkedett”, megjelent a gazdaságban is. A kormányfő szerint azonban az orosz-ukrán háborúban is azt gondolta volna az ember, hogy nincs mozgástér, de i kimaradtunk. „Ők nyakig benne vannak a pácban, benne vannak egy vesztes háborúban, éppen most vesztenek el egy háborút” ‒ jegyezte meg a kormányfő.

Hozzátette, ha Amerikában a „háborúpártiakat” felváltják a „békepártiak”, és Donald Trump visszatér, megkönnyebbülhetünk, mert nem leszünk többé egyedül, „legalább ketten leszünk”, és mégiscsak más benyomást keltünk, ha „egy elefánt mellett sétálunk a hídon”.

Majd megállapította, ha sikerült kimaradnunk az orosz-ukrán háborúból, akkor szerinte egy elhibázott, háborús logikára épülő, rossz gazdaságpolitikából is ki lehet maradni.

A miniszterelnök kifejtette, a politikában egy hatalmi játszma is zajlik, ott szándékok és akaratok vannak, ügyesnek kell lenni, a gyávák alulmaradnak, a „kevésbé képességesek” kihullanak, a tárgyalásokban jónak kell lenni. De a magyarok sosem álltak rosszul ebből a szempontból, nincs okunk kisebbrendűségi érzésre, helyt szoktunk állni a bonyolult, hatalmi tárgyalásokban is ‒ mondta a kormányfő.

„Ott ültem, belemondták az arcomba”

Orbán Viktor szerint a brüsszelieknek kétségkívül kényelmesebb lenne, ha ez a kavics, amit mi jelentünk, nem lenne a cipőjükben. Brüsszelben ‒ folytatta ‒ elkészült a nyíltan képviselt terv, „ott ültem, belemondták az arcomba”.

„Azt mondták, hogy vége van, miniszterelnök úr, maga húzzon el, meg a kormánya, és itt van helyette az új leendő miniszterelnök meg az új leendő kormányzópárt, mi, brüsszeliek őt támogatjuk. Ez történt, ezt nem lehet letagadni, mert ott zajlott az egész világ szeme előtt”

‒ fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ugyanez történt Lengyelországban is. Majd megállapította, Brüsszel bábkormányt akar, tőlünk, magyaroktól pedig az várható el, hogy ellenállunk egy ilyen nyomásnak.

A kormányfő kijelentette, ha sikerül a bábkormányt hatalomba juttatni, jönnek az utasítások, és végre kell hajtani, amit Brüsszel akar. „Aki a brüsszeliekkel összeszűri a levet, az ezeket a programokat fogja végrehajtani, akármit is mond” ‒ állapította meg, hozzátéve, ma olyan kormány van, ami a jó dolgokat végrehajtja, a rossz dolgokat visszautasítja.

Fantasztikus gazdasági eredményekre számít a kormányfő

Orbán Viktor ezt követően arról beszélt, a gazdaságpolitika mozgásterét alapvetően az határozza meg, kiterjed-e a háború. Ennek a veszélye szerinte Donald Trump visszatérésével szinte a nullára csökkenne, „hogy le tudja-e zárni a háborút, majd meglátjuk”. Ha nem ez történik ‒ magyarázta ‒ fennmarad a mai helyzet, folyamatos az eszkaláció veszélye, ez más gazdaságpolitikát igényel, a nemzeti összterméknek nem kettő, hanem két és fél, három, vagy még több részét kell katonai kiadásokra fordítani, van, aki Európában négy százalékot költ erre. Ez pedig az életszínvonalhoz nem járul hozzá ‒ állapította meg.

A miniszterelnök úgy vélte, ha a gazdasági semlegesség talaján állunk, az általuk összerakott akcióterv a 2025-ös évben „fantasztikus eredményeket” hozhat, és egy minden más Európai országot meghaladó mértékű gazdasági növekedést, három százalék feletti növekedést eredményezhet. Ez pedig együtt jár a béremelés lehetőségével.