- Hollandia szigorít, jön a határellenőrzés, maximálják a menekültstátusz idejét

szigorítás;Hollandia;illegális bevándorlás;határellenőrzés;

2024-10-25 21:32:00 CEST

Visszaállítaná a határellenőrzést, három évben maximálná a menekültstátusz idejét és visszaküldené a menekülteket Szíria biztonságossá nyilvánított térségeibe a holland kormány - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján a holland miniszterelnök, miután a kormánykoalíció megállapodásra jutott az új menekültügyi rendelkezésekről. – Meglátjuk a csomag hatásait, egyelőre nem beszélhetünk pontos számokról. Ám kétségtelen, hogy a csomag egésze hatással lesz arra, hányan érkeznek Hollandiába és hányan mennek el közölte Dick Schoof, aki egyúttal védelmébe vette annak a jogszabálynak a visszavonását, amely kötelezi az önkormányzatokat a menekültek méltányos arányú befogadására.

Elmondta azt is, hogy amennyiben a külügyminisztérium új, Szíriával kapcsolatos jelentése az arab ország bizonyos régióit biztonságosnak minősíti, az onnan érkezőktől visszavonhatnák a menekültstátuszt. Korábban az Európai Unió Bírósága azt a döntés hozta, hogy nem lehet egy kibocsátó ország csupán bizonyos területeit biztonságossá nyilvánítani.

A november végétől tervezett határellenőrzésekre kitérve a kormányfő aláhúzta: az intézkedések összhangban lesznek a Németország és Franciaország által bevezetettekkel, illetve megegyeztek abban is, hogy a gazdasági szállítások kivételt képeznek az ellenőrzések alól. A lépések célja az illegális bevándorlás megállítása és azok kitoloncolása, akik egy másik európai országban már folyamodtak menekültstátuszért - tette hozzá.

A menekültstátuszra kitérve Dick Schoof elmondta, három évben maximálnák az idejét, ennek lejártával pedig a menekültkérelmet a hatóságok újra elbírálják.

A hágai kormány emellett szűkítené a migránsok lakáshoz jutásának lehetőségeit is, lakhatási egységeket kínálva fel nekik helyette, valamint szűkítené a családegyesítéssel kapcsolatos jogszabályokat is. Növelnék továbbá az idegenrendészeti szállások kapacitásait is, ahol a tervek szerint az elutasított vagy papírok nélkül érkező menedékkérőket szállásolnák el a kitoloncolásukig.

A csomagot a parlament két kamarájának is meg kell vitatnia. A Szabadságpárt (PVV) vezette kormány eredetileg igyekezett átmenetileg megkerülni a törvényhozást, ám az indoklásként felhozott vészhelyzetet nem tudta bizonyítani, így a rendelkezéseknek a szokásos jogi utat kell bejárniuk.

Bár a PVV vezetője, Geert Wilders korábban a kormánykoalíció szétesését is kilátásba helyezte, amennyiben nem fogadják el a vészhelyzetet, a bejelentés után azt közölte, nem fontos, milyen módon lépnek hatályba a rendelkezések, az a fontos, hogy hatályba lépjenek.