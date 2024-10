- Nagy Ervin reagált a Lakatos Márk elleni vádakra

Nagy Ervin;szexuális visszaélés;Lakatos Márk;

2024-10-28 10:51:00 CET

„Harmincéves ismeretségünk Lakatos Márkkal arra kötelez, hogy megnyilvánuljak a vele kapcsolatos ügyben. Amennyiben bűncselekményt követett el és vállalhatatlan a tette, úgy egyértelműen le kell majd vonnom a konzekvenciákat” - reagált Facebook-bejegyzésében a színész a stylist ellen felhozott vádakra.

Az ügy előzménye, hogy a Fidesz nyilvánosságának egyik ismert szereplője, Ábrahám Róbert egy olyan videót tett közzé, amelyben azt mondta: tudomására jutott, hogy egy közszereplő súlyos szexuális visszaéléseket követett el egy állami gondozásban élő gyerekkel szemben. A történtek miatt szombaton este demonstrációt tartottak a stylist Batthyány téri lakása előtt, ugyanis azt vélelmezik, hogy ott történhettek meg a bűncselekmények.

A médiaszemélyiség egyébként az ügyészséghez fordult, a rendőrség pedig még aznap nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. Lakatos Márk azt hangoztatta, a hatóság kérdéseire készséggel válaszol, velük teljes mértékben együttműködik. Egyben a leghatározottabban visszautasított minden, a közösségi médiában, valamint egyes sajtóorgánumokban megjelent „rágalmazást”, a vádakat „súlyosnak” és „alaptalannak” nevezte.

Nagy Ervin arra is kiért posztjában, hogy egy kegyelmi ügytől visszhangos országban az igazság teljes körű feltárása ebben a pillanatban létfontosságú és szimbolikus, akkor is, ha az kegyetlen, fájó, de akkor is, ha általa csak egy ócska karaktergyilkosságra derül fény. „Amíg ez a komplex, minden körülményre kiterjedő nyomozás le nem zárul és fény nem derül az igazságra, addig én ugyanúgy tekintek arra az emberre, akit 30 éve ismerek, mint ahogyan eddig” - írta a színész.