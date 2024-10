- Ricky Martin, Jennifer Lopez és Bad Bunny is villámgyorsan Kamala Harris mellé állt a Trump-nagygyűlésen tett rasszista kiszólás után

rasszizmus;Donald Trump;Puerto Rico;kampánygyűlés;

2024-10-28 12:37:00 CET

Váratlan kampánytéma lett az amerikai elnökválasztáson azokból a rasszista kirohanásokból, amelyekkel Puerto Ricó-i akat vették célba vasárnap a republikánus elnökjelölt, Donald Trumpnak a New York-i Madison Square Gardenben tartott politikai nagygyűlésén. Egy humorista, Tony Hinchcliffe bemelegítésként kezdett el azon viccelődni, hogy a latinók „imádnak gyereket csinálni”, majd nem sokkal ezután „az óceán közepén úszó szemétszigetnek” nevezte Puerto Ricót.

Emiatt – írja a CNN – egy sor egy sor Puerto Rico-i sztár, mások mellett Benito Antonio Martínez Ocasio, vagyis művésznevén Bad Bunny, Jennifer Lopez, Ricky Martin, és Luis Fonsi akadt ki és biztosította támogatásáról a demokrata elnökjelöltet, Kamala Harrist, aki gyorsan kapcsolt, és egy kampányvideóban azt mondta: – Soha nem fogom elfelejteni, hogy Donald Trump mit tett és mit tett meg akkor, amikor Puerto Ricónak egy kompetens, gondoskodó vezetőre lett volna szüksége. Kamala Harris ezzel arra célzott, hogy 2017-ben 2975 ember vesztette életét, amikor a Maria névre keresztelt hurrikán lesújtott Puerto Ricóra, Donald Trumpot akkor sokan bírálták, amiérta természeti és emberi katasztrófát nagyjából elintézte azzal, hogy San Juanban néhány tekercs vécépapírt nyomott a tiszteletére összegyűlt tömegben állók kezébe.

A Harris-féle kampányvideót Bad Bunny az Instagramon osztotta meg a 45 millió követőjével, a szintén világhírű énekesnő, Jennifer Lopez a X-oldalára tette ki a maga 44,1 millió követőjének, de az ügyben megszólalt a nemrég Budapesten fellépő Ricky Martin is, aki így kommentálta az egészet a maga 18,6 millió követője előtt az Instagramon: „Ez az, amit rólunk gondolnak.”

Bár a sziget lakói az Egyesült Államok állampolgárai, közülük amerikai választáson csak azok szavazhatnak, akik már a szárazföldi területeken élnek. Így asem egészem mindegy azonban, hogy ki mit mond róluk a november 5-i elnökválasztás előtt, már csak azért sem, mert az egyik csatatérállamban, Pennsylvaniában például körülbelül félmillió Puerto Rico-i él. A CNN írja is, hogy Bad Bunny támogatásának az elnyerése a Harris-kampány régi szívügye volt, a Puerto Rico-i rapper-énekes hatása ugyanis messzire elér abban az fiatal amerikai latino közösségben, amelyben a férfiak többsége inkább Donald Trumpra akarna szavazni. Bad Bunny 2020-2022 között a Spotify legtöbbet streamelt előadója volt.

A republikánusok indítottak is egy kármentő akciót, a The Guardian cikke szerint több szentárjuk és kongresszusi képviselőjük is elítélte a megjegyzéseket, köztük Rick Scott és María Elvira Salazar Floridából, az Egyesült Államok kontinentális részén a legtöbb Puerto Ricó-i lakossal rendelkező államból.

Danielle Alvarez, Trump kampányának egyik vezető tanácsadója a Reuters kérdésére azt mondta, hogy a Puerto Ricóval kapcsolatos vicc „nem tükrözi Donald Trump elnök vagy a kampányának nézeteit. Harris kampánycsapata pedig úgy reagált, hogy a Madison Square Gardenben megrendezett esemény „ugyanazt a veszélyesen megosztó és lealacsonyító üzenetet tükrözi”, mint Donald Trump maga. Korábban a demokraták az eseményt egy 1939-ben ugyanott tartott náci gyűléshez hasonlították.