- Már csak Magyarországon ördögtől való, hogy a nők futballoznak, máshol a népszerűség növekedése megállíthatatlan

2024-10-28 16:48:00 CET

2014-ben még csupán 4,8 millió nő és lány futballozott világszerte, ez a szám az elmúlt években 29 millióra emelkedett, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) pedig az a célja, hogy 2026-ra 60 millióan futballozzanak. De nem csak egyre többen űzik ezt a sportágat, évről évre egyre nagyobb érdeklődés is övezi a női futballt.

A 2023-ban Ausztráliában és Új-Zélandon megrendezett világbajnokságon először vett részt 32 csapat, a mérkőzésekre majdnem kétmillió jegyet adtak el. A tavalyi női vb-n a stadionok átlagos látogatottsága 30 904 fő volt, ami jelentős előrelépés az előző, 2019-es franciaországi vb-hez képest, ahol átlagosan 21 700 ember drukkolt élőben. A férfiakkal egyelőre nyilván nem lehet összevetni az érdeklődést, a katari vb-mérkőzések átlagos nézőszáma 53 191 volt, ugyanakkor a különbség a nemek között folyamatosan csökken.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke elmondta, szeretné, ha a férfi- és a női vb-n részt vevő játékosoknak egyenlő feltételeket és szolgáltatásokat biztosítanának, ugyanakkor ezt nehéz lesz megvalósítani, mert a műsorszolgáltatók és a hirdetők jóval alacsonyabb összeget szánnak a női tornára, mint a férfiakéra. A tavalyi vb-n a női csapatok között 152 millió dollárt osztottak szét, a pénzdíj a 2019-es vb-hez képest megháromszorozódott, a 2015-öshöz képest pedig a tízszeresére emelkedett. Ugyanakkor a katari vb-n jóval többet, 440 millió dollárt kaptak a férfiak.

A Nielsen 2019-ben készített jelentést a futball népszerűségéről: eszerint világszerte a felnőttek 44 százalékát érinti meg a futball. Ennek a 44 százaléknak pedig a bő harmada kíváncsi a női futballra is. Különösen kiemelkedőek a számadatok az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a lakosság 13 százaléka követi a női futballt. Mindez persze nem meglepő, hiszen az eddigi kilenc világbajnokságból négyet ők nyertek meg, 1996 óta pedig ötször diadalmaskodtak az olim­piákon.

„A női mérkőzéseknek immár óriási sportértékük van. Az élmezőny nagyon hasonló a férfi labdarúgáshoz, telt ház előtt zajlanak a német, az angol, a spanyol bajnokik, valamint a BL-meccsek, élvezhető futballt játszanak”

– jelentette ki a Népszava érdeklődésére Elbert Gábor, aki a női labdarúgás elkötelezett híve. Az MLSZ korábbi főtitkára, aki jelenleg egyetemi oktatóként és sportcoachként dolgozik, kiemelte: nemzetközi szinten a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, így csak idő kérdése volt, hogy a női szakág mikor indul fejlődésnek. Szerinte hozzájárult ehhez, hogy az olimpiai mozgalom olyan sportágakat preferál, ahol egyaránt szerepelhetnek nők és férfiak.

„Ahol a futballnak van kultúrája, és az egymás iránti tisztelet magasabb szinten van, ott az látszik, nagyon komoly tömegek jelennek meg a női bajnokikon. A férfi labdarúgó-világbajnokság után a második legnagyobb üzlet az a női. A nemzetközi és az európai szövetség nagy összegeket invesztált a női futballba az elmúlt 20 évben. Miközben Magyarországon a női kézilabda és a vízilabda is népszerű, sajnos a férfi labdarúgás még nem fogadja el igazán a nőit, de csak nálunk ördögtől való, hogy a lányok futballoznak” – tette hozzá.

A világ egyik legnépszerűbb női futballistája most Alisha Lehmann, akinek 16,9 millió követője van az Instagramon. A svájci válogatott játékos a nyáron párjával, Douglas Luizzal együtt az olasz Juvenushoz szerződött. Lehmann elmondása szerint ő évente 180 ezer eurós fizetést kap, miközben brazil partnere 8,5 milliót vihet haza ugyanazért a munkáért. A nőknél a Barcelonában futballozó Aitana Bonmati a rekorder, ő nemrégiben egymillió eurós szerződést írt alá, míg Cristiano Ronaldo 200-szor annyiért kergeti a labdát Szaúd-Arábiában.

„Színvonalban, a termelt pénzben óriási a különbség, de kezdenek javulni az arányok” – mondta Elbert Gábor, aki szerint nincs értelme összehasonlítgatásoknak, jobb mindent a helyén kezelni, hiszen például egy olimpiai bajnoki aranyat is nagyon nehéz összemérni egy paralimpiai elsőséggel.

A magyar női futball lemaradása jelentős. Elbert szerint a spanyolokkal nagyjából egy szinten voltunk 15 évvel ezelőtt, ők most világbajnokságot nyertek, mi pedig ezt ugyanabból a fotelből nézzük. Persze találni pozitív példákat: Németh Diána és Papp Luca Európa egyik legerősebb klubjában, a német Wolfsburgban futballozik, míg Csiki Anna az angol Tottenhamhez szerződött.

„Ahhoz, hogy sportot csináljunk, négy dolognak kell összeállni: intelligencia, tisztesség, tudás és a munka. Ha a női labdarúgásban ezek mind jelen lennének, sokkal gyorsabban lehetne fejlődni. Az kétségtelen, sokkal több kislány focizik, mint korábban, de szakmai­ságban még nagyon komoly előrelépési lehetőségek vannak”

– indokolt Elbert. Hozzátette, a hazai futball fejlődéséhez sokat hozzátehet, hogy 2027-ben Magyarország rendezi az U19-es Eb-t, nagy lépcsőfokot pedig az jelentene, ha a felnőtteknek sikerülne kijutniuk egy kontinensviadalra.

Messze a magyar áttörés, és az irány sem egészséges

Világot járt ferencvárosi szurkolóként azt láttam, hogy külföldön milyen hatalmas ütemben fejlődik a női futball, ezért gondoltam, hogy bekopogok Tepszics Ignác akkori sportigazgatóhoz, hogy megalakítanám a klub női futballszakosztályát. Pénzt nem kértünk és kaptunk, csak pályát, mezt és a Ferencváros név használatát. Ez 2004-ben volt, először a futsalcsapat állt össze” – emlékszik Hevesi Tamás edzői pályafutása egyik meghatározó pillanatára. Az előadóművészként is ismert zenész ekkor már saját költségén több külföldi edzőképző kurzust tudott a háta mögött, és megszerezte a legmagasabb edzői licencet is. Megfordult az USA-ban, Angliá­ban, Dániában, illetve a skandináv országokban. Befektetésnek gondolta önmaga képzését, mivel a zene mellett a futball alkotja személyisége másik felét. Korábban Szekszárdon és Szentesen is vezetett női csapatot, és feltett szándéka volt, hogy hozzájárul a női futball hazai fejlődéséhez. Mélyről indult: 2004-ben összesen alig ezer igazolt női labdarúgó volt, miközben a lélekszámban jóval kisebb Dániában 52 ezer játékost tartottak nyilván.

Első toborzóján 168 jelentkezőből válogatott ki tizenötöt, de aztán azt vette észre, hogy egyre többen jönnek, és idővel összejött a nagypályás csapat is. Az első évben veretlenül jutottak fel az NB I-be, majd megszervezték az utánpótláscsapatot. Több bajnokságot nyertek, majd vezetővé lépett elő, mígnem neve felvetődött a női szövetségi kapitányi poszton, végül az U17-es korosztály vezetésével bízták meg.

Majdnem 100 ezer nézőA női világcsúcsot az 1999-es világbajnoki döntő jelenti: a pasadenai Rose Bowl stadionban 90 185 néző látta, amint a házigazda amerikai válogatott 0-0-s végeredmény után tizenegyespárbajban jobbnak bizonyult a kínai csapatnál.

Akkoriban többen is nagy potenciált láttak a női futballban, például az azóta elhunyt sportújságíró, Dénes András és az edző Kiss László, akik sokat tettek az ügyért. Hevesi Tamás meggyőződés szerint a női futball akkor tudna igazán szintet lépni, ha az oktatás már az iskolában elkezdődne. „12 éves korig a fiúk és a lányok szakedző irányításával együtt fociznának, és csak utána kellene a képzésüket szétválasztani” – vélte a szakember, aki elmondta: minimális fejlődést lát, de a tömegesítés továbbra is probléma itthon. Mindazonáltal a férfi- és a női futballt nem szabad összehasonlítani: a szabályok ugyanazok, meg a pálya mérete is, de a játék más. „Magas szinten a női futball gyönyörű játék, lassabb a férfiakénál, de szemet gyönyörködtetőbb, mert nagyon szépen játszanak a hölgyek” – szögezte le, míg az itthoni helyzetről megjegyezte: a legjobb magyar csapatok tele vannak légiósokkal, akik a lehetőségekhez képest túlzásokba eső fizetést visznek haza, miközben a legjobb magyarok külföldre igazolnak, ami szerinte nem egészséges irány.

Tiltakoznak a szaúdi szponzor ellen a nők jogainak megsértése miattTöbb mint száz női labdarúgó írta alá azt a nyílt levelet, amelyben azt kérik a FIFA-tól, hogy bontsa fel az Aramco szaúdi állami olajtársasággal megkötött szponzori szerződést. A partnerség keretében a cég a 2026-os férfi- és a 2027-es női vb-t is támogatja. Szaúd-Arábiát folyamatosan bírálják az emberi jogok, a nők jogainak megsértése és a homoszexualitás kriminalizálása miatt, illetve azért is, mert egyes vélemények szerint csak azért fektet a sportba, hogy nagy horderejű eseményeket használjon hírnevének javítására. A FIFA ellenben megvédte a partnerséget, mondván, a szponzori bevételeket a női futball is élvezi. A FIFA decemberi közgyűlésén dönt majd arról, kinek ítéli oda 2034-es vb rendezési jogát, amelyre csak Szaúd-Arábia pályázott.