- Köves József: Igen, itt van

veszteség;gyász;halottak napja;emlékezet;

2024-10-31 08:27:00 CET

Mindig így ültünk már évtizedek óta,

s néztünk esténként a televízióra.

Én a fotelben ülve, ő a kanapén

elnyúlva, lestük a híradót ő meg én.

Kommentáltam, mit láttam, szenvedélyesen,

ő nyugtatott, féltett, megfogta fél kezem,

gyöngéd simítását most odaképzelem

és érzem, itt van ő még mindig énvelem.



Igen, itt van. Néha szobájába lépek,

s elnézem a falon azt a régi képet.

Azon a fotón egy régi-régi nyár van,

s a nyárban boldogság: együtt vagyunk hárman.

Lássátok és nézzétek, milyen szép család!

Szinte érezni a táj puha illatát.

De most tél van, jeges szél tombol a parkban,

s nem jön tavasz többé, mormolom zavartan.



Mintha hallanák, hogy magamban beszélek,

megváltoznak most a falak és a fények,

szekrényajtó nyílik, ruháit mutatja.

Jelentkezik sok szép kendője, kalapja,

a fehér zoknik, miket én húztam lábára,

mind itt van még most is, visszajöttét várva.

Visszajöttét várja, de persze, hiába.



És mert nem jön, most majd én megyek utána.