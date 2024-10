- Orbán Viktor apjának a cége valamiért mindegyik másiknál sikeresebb a piacon

Orbán Győző;Orbán család;Budapest-Belgrád vasút;

2024-10-29 12:37:00 CET

A saját családjának vagyongyarapodását firtató kérdéseket Orbán Viktor rendre azzal hárítja, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik, azzal viszont nincs baja, ha a családi cégek beszállítóként vesznek részt állami projektekben. Strasbourgban is ezzel hárította a válaszadást a 444 kérdésére, ezért a lap most utánanézett, miféle gazdasági üstökös is a miniszterelnök apja.

A lap szerint Orbán Győző legsikeresebb cége, a Dolomit Kft. 2019 óta minden évben legalább kétszer, sőt, volt, hogy közel négyszer akkora nyereségrátát tudott produkálni, mint a 10 legnagyobb árbevételű konkurens cég átlagos nyereségrátája, ebben pedig nagy szerepe van az állami beruházásoknak.

Strasbourgban olyan üzleti ügyekkel nem foglalkozott a miniszterelnök, hogy kiderült, a Magyarországot évszázadokra eladósító Budapest–Belgrád-vasútvonal építéséhez is a Dolomit Kft.-től rendeltek építőanyagot 2022-ben és 2023-ban is. Orbán Győző cége ebben két évben kiugróan magas árbevételt ért el, a bányászati szektorban működő többi céghez képest is.

A lap Orbán Győző több cégének árbevételét és nyereségét is átnézte. Ezek alapján kiderült, hogy a miniszterelnök apjának legfontosabb cége egyértelműen a Dolomit Kft., legalábbis a kiugróan magas nyereség a többi érdekeltség esetében nem látszik. Egy másik érdekeltsége azonban a közeljövőben igen jól kereshet majd: a Dolomit Inert Kft. ugyanis tavaly év végén felvette a tevékenységei közé a nem veszélyes hulladék gyűjtését, kezelését és ártalmatlanítást, továbbá megkapta az engedélyt, hogy az idei évtől egészen 2077-ig évente 400 ezer tonna hulladékkal töltse fel a gánti dolomitbánya gödrét. Az üzleten a Szabad Európa szerint évi 4 milliárd forintot is nyerhet a bánya.

A mostanában az Orbán-kormány Szuverenitásvédelmi Hivatala által vegzált Transparency International szerint igenis probléma, hogy közpénzből megvalósuló beruházásokon az Orbán Viktor családja gazdagodik meg. A szervezet közérdekű adatigénylési perben próbálta megszerezni a Budapest-Belgrád vasútfejlesztéssel kapcsolatos beszállítói szerződéseket, ezt azonban a Varga Zs. András vezette Kúria elutasította azzal, hogy a törvény szerint a beruházással kapcsolatos adatok titkosak, azokról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter dönt. Aki pedig merő véletlenségből nem teljesítette az adatigénylést.