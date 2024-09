- „Forduljanak a kivitelezőhöz” – Tanácsolta Orbán Viktor, amikor arról kérdezték, helyesnek tartja-e, hogy a Budapest-Belgrád beruházásból az édesapja gazdagodik

beruházás;Orbán Viktor;Orbán Győző;Budapest-Belgrád vasút;

2024-09-25 15:26:00 CEST

Még a múlt héten számolt be a 444 arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közvetlen családtagjai is profitálnak a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításából. A portál akkor azt is közölte, az általa látott belső dokumentumok alapján a kínai kivitelező cég egy bruttó 1 milliárd forintos szerződést tervezett kötni arra, hogy Gántról, idősebb Orbán Győző bányájából szállítsanak követ az építkezéshez. Orbán Viktor ma délelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadást, itt kérdezte a 444 a beruházásról.

A portál egészen pontosan azt a kérdést tette fel a kormányfőnek, helyesnek tartja-e, hogy a Budapest-Belgrád beruházásból az édesapja gazdagodik. A miniszterelnök erre csak annyit mondott,

„forduljanak a kivitelezőhöz”.

A kivitelezők egyrészt kínai állami tulajdonú cégek, másrészt Mészáros Lőrinc érdekeltségei, és nem válaszoltak a 444 korábbi megkereséseire.