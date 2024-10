- Részben újraszámolják a szavazatokat Grúziában, Orbán Viktor tbiliszi sajtótájékoztatója káoszba fulladt

Orbán Viktor;Grúzia;választási csalás;Momentum;

2024-10-29 14:41:00 CET

Grúziában a központi választási bizottság bejelentette, hogy részben újraszámolják a szombati választáson leadott szavazatokat, miután felvetődött a választási csalás gyanúja. E szerint minden választókerületben 5, sorsolással meghatározott szavazókör eredményét ellenőrzik le. Kedden délben kezdték az újraszámolást vidéken, délután 5-től pedig Tbilisziben fogják. Hivatalos közlések szerint A folyamatot minden akkreditált grúz és külföldi megfigyelő megtekintheti.

Mint ismert, Grúziában az ellenzék nem fogadja el a szombati parlamenti választás hivatalos végeredményét, amely szerint Bidzina Ivanisvili milliárdos exkormányfő és Irakli Kobakidze miniszterelnök pártja, a Grúz Álom (Kotsebi) a szavazatok 53,93 százalékával nyert,így 89 képviselői mandátumot szerzett a 150 fős tbiliszi törvényhozásban. Második a Koalíció a Változásért lett 11,04, harmadik pedig az Egyesült Nemzeti Mozgalom (Natsebi) 10,17 százaléknyi szavazattal, 19, illetve 18 képviselői hellyel. Rajtuk kívül az Erős Grúzia (8,81%, 14 mandátum) és a Grúziáért (7,77%, 12 mandátum) lépte át az ötszázalékos küszöböt a 150 fős tbiliszi törvényhozás felé vezető úton. A két legnagyobb ellenzéki párt már jelezte, hogy a képviselői nem veszik át a parlamenti mandátumukat, Orbán Viktor magyar miniszterelnök azonban az egymásnak homlokegyenest ellentmondó exit poll eredmények után már gratulált a grúz kollégájának, hétfőn pedig Tbiliszibe utazott egy kétnapos hivatalos látogatásra. Grúzia elnöke, Szalome Zorubasvili vasárnap bejelentette, nem fogadja el a választási eredményeket, az ellenzéket pedig tüntetni hívta. A tüntetők be is szóltak a magyar miniszterelnöknek.

Kedd délután aztán Orbán Viktor és Irakli Kobakidze állt a nyilvánosság elé. Orbán Viktor gratulált, majd közölte, hogy lesz még erről a választásról vita az Európai Unióban, de ezt a grúzoknak nem szabad komolyan venniük. Irakli Kobakhidze köszönetet mondott Orbán látogatásáért és a „minden területen gyümölcsöző” magyar-grúz együttműködésért. Emlékeztetett, hogy Magyarország tölti be az EU-soros elnökségét, hogy mivel Grúzia fő külpolitikai prioritása az EU-csatlakozás, nagyra értékelik Magyarország támogatását ebben.

De mit olvasott Orbán Viktor?

A magyar miniszterelnök megkockáztatta, hogy Magyarország és Grúzia is „a szabadság és a szuverenitás harcosa”, ebből fakad a jó kapcsolatuk, amely szerinte is kölcsönösen előnyös mindkét ország számára. Ezt követően kijelentette, hogy Magyarország „nagy támogatója Ukrajnának”, majd gratulált a tbiliszi kormánynak, amiért nem engedte Grúziát „egy másik Ukrajnává” válni. Magyarország és Grúzia is tudja, milyen a háború - magyarázta. Gratulált a grúzoknak azért is, hogy „a békét és az EU-t” választották a választásokon. Szerinte nevetséges dolog kételkedni a Grúz Álom EU-párti politikájában.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy ő olvasta magyar megfigyelők jelentéseit, akik szerint minden a legnagyobb rendben volt a szombati grúz parlamenti választáson, a kaukázusi országban szabad volt és demokratikus megméretést rendeztek. Az erről szóló uniós vitákat szerinte azért nem szabad komolyan venni, mert ha a „konzervatívok” nyernek, akkor szerinte ezek a viták mindig előkerülnek. Ha a liberálisok nyernek, akkor a választás demokratikus, ha a konzervatívok, akkor nem – vázolta elméletét.

Jó kérdés, hogy Orbán Viktor milyen jelentéseket látott, ugyanis beszámoltunk arról, hogy nemzetközi választási megfigyelők a szombati választások kapcsán azt állapították meg, hogy a választások előtt és alatt is aggályok merültek fel a választás tisztaságával kapcsolatban. Jelzésük szerint maga a folyamat általánosságban véve jól szervezett volt, de szavazatvásárlást és kettős szavazást, nyomásgyakorlást, a szavazók megfélemlítését, a választói titoktartás megsértését, egyenlőtlen versenyfeltételeket, a média kormányzati leuralását és a köztisztviselőkre gyakorolt kormányzati nyomást tapasztaltak a megfigyelők.

A Deutsche Welle riporterét erővel tartották vissza a kérdésektől

Eközben a Magyar Hang arról is ír, hogy a sajtótájékoztató kissé káoszba fulladt a végére, a helyszínen összegyűlt grúz és más újságírók ugyanis megpróbálták szembesíteni a miniszterelnököt azzal, hogy Magyarországhoz hasonlóan Grúzia is egyre közelebb sodródik Oroszországhoz, továbbá, hogy korábban Magyarország is megszavazta, hogy Grúzia uniós csatlakozási folyamatát befagyasszák. A magyar miniszterelnök erre úgy válaszolt, hogy minden jelenlévő újságírót meghív a nemzetközi sajtótájékoztatójára. Arra, hogy 26 EU-tagorszáűg foglal állást az ellen, hogy a Kotsebi vezette Grúziát felvegyék, úgy válaszolt, ne legíünk biztos abban, hogy mind a 26 a grúz EU-csatlakozás ellen van.

– Milyen kemény hölgyek! - zárta a mondanivalóját, amikor elkezdtek záporozni a kérdések, aztán sietve elhagyta a helyszínt.

A Magyar Hang videójában azt is lehet látni, hogy a Deutsche Welle riportere elkapta Szijjártó Pétert, aki megismételte, amit Orbán Viktor mondott. Szerinte Grúziában a parlamenti választással szerinte minden rendben volt, azt pedig szégyennek tartja, hogy EU befagyasztotta Grúzia uniós csatlakozási tárgyalásait. A Deutsche Welle riporterét ezután egy asszisztens a karjánál fogva visszatartotta attól, hogy kövesse a tárcavezetőt, aki a nyilatkozata után sietve távozott a teremből.

Az EU és Grúzia viszonya nem felhőtlen, főleg annak a két törvénynek az elfogadása óta, amelyet a Kotsebi orosz mintára vitt át a tbiliszi parlamenten. Az egyik a külföldi finanszírozásban részesülő civil szervezetek és média „külföldi ügynökként” való regisztrációjáról szólt. A másik megtiltja az azonos nemű párok házasságát, lehetetlenné teszi számukra gyermekek örökbefogadását, emellett korlátozza a nemi jelleget megerősítő kezeléseket és tiltja nemi hovatartozás megváltoztatását a hivatalos dokumentumokban. Ezen túl a törvény illegalitásba száműzi a Pride-eseményeket, tiltja az LMBTQ emberek melletti kiállást a médiában, és cenzúrának veti alá filmes és irodalmi ábrázolásukat is. Előbbi miatt az EU megszakította Grúzia uniós csatlakozási tárgyalásait, és 121 millió eurónyi támogatást vont meg az országtól, az Egyesült Államok pedig szankciókat léptetett életbe egy sor kormányzati vezető ellen.

Grúzia az egyik fő téma lesz az EU november 8-i budapesti informális csúcsán, amely előtt meglehetősen disszonánsan csenghetnek Orbán Viktor szavai arról, hogy a szombati parlamenti választásról szóló vitákat nem szabad komolyan venni.

Momentumos akció a találkozó előtt

Mint beszámoltunk róla, az oroszpárti grúz szövetségesénél vendégeskedő Orbán Viktort intenzív pfujolással fogadták Tbilisziben a helyiek. Azóta kapott még üdvözletet, de ezt már magyarul. Mézes László Róbert, a Momentum munkatársa akciózott egy kicsit a grúz fővárosban, erről Tompos Márton, a Momentum elnöke posztolt a Facebookon.

„Miniszterelnök úr! Büszke lehet magára, hogy elcsalt választásokat jött ide legitimálni! Büszke magára, hogy nincs még egy olyan politikai párt, amely a Grúz Álomnál jobban másolná a Fideszt?” - kiabálta Mézes László , amint a miniszterelnök végigsétált a vörös szőnyegen.