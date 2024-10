- Százhoz közelít a civil halálos áldozatok száma Beit Lahia városában

Libanon;Izrael;sebesültek;támadás;gyermekek;Gázai övezet;tankok;civil halottak;

2024-10-29 13:57:00 CET

Egy lakóépületet ért kedd reggelre egy izraeli légicsapás az észak-gázai Beit Lahia városában, ahol a halálos áldozatok száma folyamatosan emelkedve kora délutánra 93-ra nőtt, köztük húsz gyermekkel – számolt be a borzalmas pusztításról a The Guardian, kiemelve: több tucatnyi embert eltűntként tartanak nyilván, akik a romok alatt rekedtek, s a sebesültek száma is túllépte már a 150-et. Az ingatlan, amelyre célzott csapást mértek, a háború miatt lakóhelyük elhagyására kényszerült polgári palesztin lakosok átmeneti otthona volt. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyelőre nem kommentálták a híreket.

Mindeközben a libanoni állami média jelentése szerint izraeli tankok hatoltak be Kiam külvárosába, ami az eddigi legmélyebb behatolás Dél-Libanonba, csaknem hat kilométerre az izraeli határtól. Az állami tulajdonú Nemzeti Hírügynökség (NNA) azt is közölte, hogy az izraeli hadsereg kiürítési parancsot adott ki legalább tizenhat falura, kistelepülésre is.

Helyi jelentések szerint a közeli Kamal Adván kórház működőképessége határára ért, mert kifogytak az egészségügyi felszerelésekből, jelenleg ott csak két gyermekorvos dolgozik, sebészek nincsenek. Humanitárius katasztrófa fenyeget, amire magyarázatot adhat, hogy az IDF napokkal ezelőtt a kórházi egészségügyi személyzet több tucatnyi tagját is őrizetbe vette, így a sürgős műtéteket sem tudják elvégezni. A gázai polgári védelmi ügynökség is megerősítette a Hamász vezette kormány médiahivatalának adatait .