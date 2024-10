- Fideszes polgármesterek is megszavazták a Tisza Párt koordinátorát a dél-békési kistérségi társulás elnökének

Fidesz;Békés vármegye;TISZA Párt;

2024-10-29 21:41:00 CET

Egyhangú szavazással a Tisza Párt vármegyei koordinátorát, Dundaszeg Krisztiánt választották a Dél-békési Többcélú Kistérségi Társulás elnökévé a többségében a Fidesz-KDNP és a Nemzeti Fórum (egy Lezsák Sándor által vezetett Fidesz-szövetséges egyesület) színeiben politizáló polgármesterek - írja a Magyar Narancs.

Az ellenzéki politikust Pusztaottlaka polgármestere, a korábbi fideszes országgyűlési képviselő, Simonka György is támogatta.

Az eddigi szokásjog szerint a kistérség központja, Mezőkovácsháza polgármestere volt a vezető, ezzel szakítottak most, hogy a hivatalosan függetlenként dolgozó alpolgármestert, vagyis Dundaszeget választották meg. A jelenlévők úgy biztosították a támogatásról, hogy mindenki tudta, ő a Tisza Párt Békés vármegyei koordinátora. Az érintett a lapnak azt mondta, nem árult zsákbamacskát, amit az előzetes megbeszéléseken is egyértelművé tett a polgármestereknek. Többen is úgy tartják, hogy a döntés egy politikai üzenettel ér fel, amely a Fidesz helyi országgyűlési képviselőjének, Erdős Norbert politikai befolyásának csökkenését mutatja. Dundaszeg a lapnak arról is beszélt, hogy ha nem találnak nála jobbat, akkor nagy bizonyossággal ő lesz pártja dél-békési képviselőjelöltje 2026-ban. Megjegyezte, volt arra fideszes szándék, hogy ne ő legyen Mezőkovácsháza alpolgármestere, de ez a kísérlet kudarcba fulladt. Simonka György támogatására azért is büszke, mert leendő ellenfeléről van szó.

Az új elnök nehéz helyzetben van, ugyanis a Miniszterelnökség emberi erőforrás fejlesztéséért felelős államtitkársága egy uniós program szabálytalanságaira hivatkozva 492 millió forintot követel a szervezeten. Az uniós pénzek felhasználását koordináló Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség ellen indított bírósági perük az előzetes értékelések szerint vesztésre áll, és csak a kamatok miatt naponta 100 ezer forinttal nő a visszafizetendő összeg. A tárca az összes érintett számláját inkasszózza és leveszi az oda befolyó pénzek egy részét.