- Nagy Márton megnyugtatta Szentkirályi Alexandrát, Budapesten mégis megépülhet a Diákváros

építkezés;Fővárosi Közgyűlés;kollégium;Nagy Márton;Szentkirályi Alexandra;Diákváros;

2024-10-30 10:06:00 CET

A lakhatási ügye nem szociális kérdés, nem oldható meg a Wikipediáról vagy Brüsszelből a főváros döntései és döntésképtelensége olyan helyzetet teremtet, amelyben a megfizethető lakhatás sokak számára elérhetetlen álommá vált – mondta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője a Fővárasi Közgyűlés szerdai ülésén. A politikus kijelentette, nem szégyen az Orbán-kormányhoz fordulni segítségért, ha a főváros képtelen megbirkózni a feladattal.

Szentkirályi Alexandra még napirend előtt beszélt erről. Elárulta, hogy egyeztetett a lakhatás ügyében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, aki megnyugtatta, hogy a kormánynak hatékony akcióterve van a lakhatási válság kezelésére. Azt is megosztotta a képviselőkkel, hogy a miniszterrel egyeztettek a Diákváros megvalósításáról is, amellyel kapcsolatban sok elképzelés látott már napvilágot, de az Orbán-kormány úgy döntött, hogy kollégiumi férőhelyeket létesítenének a dél pesti rozsdaövezetben.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Orbán-kormány végre partnere akar lenni a Budapestnek, elvégre a kabinetnek állnak rendelkezésre azok a források, amelyek nélkül a lakhatás ügye nem kezelhető érdemben. Azt is megjegyezte, hogy két kormányhatározat is van a Diákváros építéséről, sőt, már építeni is kellene az első két ütemét.

Így nincs semmi akadálya, hogy akár már holnap elkezdődjön az építkezés. Nagy szükség lenne rá, hiszen Budapesten 14 ezer férőhely hiányzik. Ezek pótlása állami és nem fővárosi feladat. Vitézy Dávid egyetértett a Diákváros megvalósításával, hiszen sokat dolgoztak rajta a Budapest Fejlesztési Központban, amelynek egyébként egykoron vezetője volt.