- Fővárosi Közgyűlés: döntés még nincs, csak szappanos angolna és kávészünet

Karácsony Gergely;ülés;kávé;Fővárosi Közgyűlés;SZMSZ;angolna;Baranyi Krisztina;Szentkirályi Alexandra;

2024-10-30 12:06:00 CET

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén kezdésként hosszan vitatkoztak arról, hogy az előterjesztésekről a vita után, vagy az összes tárgyalása után szavazzanak. Elsőként a szervezeti és működési szabályzat (szmsz) módosítása került terítékre. Ennek tárgyalását az alakuló ülésen elhalasztották, mivel Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének javaslatára előzetesen állásfoglalást akartak kérni a Sára Botond vezette fővárosi kormányhivataltól.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a Fővárosi Közgyűlést, hogy az alakuló ülésen lezajlott vita után előbb állásfoglalást kértek a szakminisztériumtól, a tárcától kapott szakmai útmutatás szerint lehet szavazni a be nem fogadott javaslatokról. A városvezető azt is elmondta, hogy nagyon sok olyan indítványt is befogadott, amellyel van tartalmi vitája van, de konkrétan életveszélyesnek tartja, hogy úgy szavaznak javaslatokról, hogy nem vizsgálják előtte a szükséges finanszírozási kérdéseket. Két jogkörről – a cégvezetők kinevezési jogáról és a két ülési döntési hatáskörről - nem akar lempndani, és előre jelezte, hogy a számára elfogadhatatlan javaslatok megszavazása esetén meg fogja vétózni a közgyűlési döntést. A tanácsadói számát 46-ról 15-re csökkentené.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselőjeként elismerte, hogy nagyon sok javaslatukat elfogadta a főpolgármester, de továbbra is fontosnak tartotta a gazdasági társaságok vezetőinek kiválasztása kerüljön. Továbbá jelezte, hogy 89 hatáskör megmarad a főpolgármesternél.

Szentkirályi Alexandra ismét felvetette, hogy négy bizottság helyett elég két bizottság, dolgozzanak többet a képviselők. Ezzel 100 milliót spórolnának. Szeretné, ha Budapestinfót indítanának szerinte Karácsony Gergely ennek az ügyében szappanos angolnaként mozog. A Fidesz frakcióvezetője azt javasolta, hogy a főváros is azokat a sajtóorgánumokat hívja meg, amelyeket a Kormányinfóra.

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, XII. kerületi polgármester letette a képviselői esküjét – amelyet az alakuló ülésen kellett volna, de akkor beteg volt –, és némi malícióával megjegyezte, hogy a fővárosiak életét biztos alapvetően meghatározza hány bizottság van a fővárosban vagy a kerületben, lévén a hegyvidéki testületben is hosszú vita volt erről, csak éppen ellenkező előjellel. A kerületben ugyanis épp amellett érvelt a helyi Fidesz, hogy több bizottság kell. Talán egyeztethetne házon belül a Fidesz.

Baranyi Krisztina kétóránkénti kávészüneteket kért, majd felszólította a Fideszt, hogy vegyék már kissé komolyabban a közgyűlést.

Böröcz László szerint jogi csatározások mögé bújva akar Karácsony Gergely a politikai céljait elérni. Ismét az I. kerületet hozta fel példaként, ahol szintén a jegyző mögé bújva akadályozta az érdemi munkát.

Szentkirályi Alexandra újfent előhozta az antikorrupciós szoba létrehozását, amelyet azzal indokolt, hogy olyan épületben ülnek, amit a városvezetés el akart kótyavetyélni (a Városháza épületének eladásáról több körben bebizonyosodott, hogy semmiféle valóságalapja), de szerinte vannak még taxiszámlák, amit érdemes lenne vizsgálni.

A Tisza Párt javaslata is kisebb vitát kavart. A Metropolis Kerekasztal létrehozását a főpolgármester támogatta. Az új fórum a főváros, a kerületek és az agglomerációs települések közötti egyeztetés színtere lehetne. Karácsony és Baranyi ugyanakkor kétségének adott hangot ezek működőképességével kapcsolatban.

A Tisza felszámolná a Fővárosi Állat és Növénykert jelenlegi törvénytelen gyakorlatát, amelynek több mint öt éve nincs főigazgatója. A belső ellenőri vizsgálat volt 2024-ben lezajlott, de az eredmény mindig nem ismert. A Podmaniczky Mozgalom arra volt kíváncsi, hogy hol tart az intézmény gazdasági társasággá alakítása. Ennek legfőbb akadálya a gigászi és kaotikus vagyonleltár elkészítése, amely nagyon lassan halad. Nemcsak az volt a baj az előző Persányi Miklós vezette korszakkal, hogy biodóm építéséről szóló történelmi felelőtlenség volt, hanem az is, hogy a belső gazdálkodásban irgalmatlan kupleráj volt.

Hosszan vitatkoztak a cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokról szóló főpolgármesteri javaslatról. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy az erről szóló frakcióegyeztetésre a pártok nem mentek el. A Tisza Párt nevekre várt, azért nem mentek el és új pályázat kiírását kérte. Baranyi Krisztina felvetette, ha nincsenek feltöltve a cégek igazgatóságai és felügyelőbizottságai, akkor azok hatáskörei a közgyűlésre szállnak. Karácsony Gergely hétfőre új egyeztetést hívott össze az ügyben.