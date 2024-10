- Tonnaszám dobjuk ki a gyógyszereket

hulladék;gyógyszer;

2024-10-31 11:11:00 CET

Miközben rengetegen panaszkodnak a gyógyszerek magas árára, továbbra is óriási mennyiségű lejárt szavatosságú vagy fel nem használt orvosság végzi a szemétben. 2023-ban 338,2 tonnát gyűjtött össze a Recyclomed Nonprofit Kft., közölte a cég az Economx megkeresésére. A patikaszer veszélyes hulladék, nem szabad a kommunális hulladékok közé kidobni. Országszerte négyezer gyűjtődobozba lehet leadni a lejárt szavatosságú vagy fel nem használt gyógyszereket, az ország összes patikájában és számos bioboltban, drogériában, sőt benzinkutakon is. A lakosságtól származó hulladék begyűjtésének költsége a gyártót terheli.

A gyűjtőbe helyezett termékek jelentős része, 93,9 százaléka bontott volt, vagyis valamilyen szinten felhasználták, mielőtt a kidobták volna. A termékek 6,1 százaléka azonban bontatlan volt, ezek 29,3 százalékának a szavatossága le sem járt. A kidobott gyógyszerek harmadának a szavatossága előző egy évben járt le, 40,5 százaléknak pedig több mint egy éve.

A probléma nemcsak hazánkban égető, a hulladék csökkentésével uniós szinten is foglalkoznak, a tárgyalás alatt levő gyógyszercsomag is tartalmazza, hogy miként lehet optimalizálni a csomagolásokat, a betegtájékoztatókat, a kiszereléseket. Világszerte és Magyarország nagy folyóiban és tavaiban is kimutathatók a gyógyszermaradványok. A nem megfelelő hulladék-kezeléssel tehát a lakosság saját magát mérgezi.