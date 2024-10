- Nagyon úgy tűnik, hogy csak egyszámjegyű minimálbér-emelés várható jövőre a lesújtó növekedési adatok miatt

GDP;jövedelem;minimálbér;fizetések;

2024-10-30 20:15:00 CET

Búcsút inthetünk 2025-ben a 10 százalék feletti minimálbér-emelésnek, amiért idén a harmadik negyedévben közel egy százalékkal kisebb lett a bruttó hazai termék (GDP) - legalábbis ez derül ki abból a nyilatkozatból, amelyet a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének alelnöke adott az RTL híradónak.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, nemhogy a nulla feletti növekedést nem tudta a magyar gazdaság hozni, hanem zuhanórepülésbe kapcsolt. A GDP értéke ugyanis az idei III. negyedévben 0,7 százalékkal lett kisebb a tavalyi hasonló adatnál, sőt, még az idei második negyedéves adatnál is. Így az első három negyedévben a magyar gazdaság 0,6 százalékkal növekedett – vagyis könnyen lehet, hogy az idén éves szinten még az egy százalékos GDP bővülés sem jön össze. Mivel két egymást követő negyedévben is csökkent a magyar gazdaság teljesítménye így újra recesszióról beszélhetünk.

Rolek Ferenc a csatornának elmondta, hogy a jelenlegi számok nagyjából hat százalék körüli növekedést tesznek lehetővé, és ha a minimálbért szeretnénk kicsit felzárkóztatni, akkor az emelés ennek megfelelően valamivel magasabb lehet. Az alelnök szerint azonban ez csak egy százalékponttal haladná meg a már említett hat százalékot. S bár a szakszervezetek 12 százalékot akarnak, de a munkaadók azt mondják, már 10 százalékosról sem lehet szó jövőre. Rolek Ferenc hangsúlyozta, mindenképpen egyszámjegyű lesz a növekmény mértéke.